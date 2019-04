«CC quiere evitar que haya una voz de Las Palmas en Madrid»

— ¿Teme no lograr escaño?

— En unas elecciones generales, un partido como NC, de exclusiva implantación en Canarias, tiene más problemas que los partidos estatales porque los medios potentes nacionales dan a entender que se está votando al señor Sánchez, Casado, Rivera o Iglesias. Esto ha sido siempre así, por lo que nosotros tenemos que redoblar esfuerzos. A quien se está votando es a los diputados y diputadas que van a representar a Canarias, no a esos líderes estatales. Pero ahora nos coge mejor que nunca porque hemos podido demostrar lo que se puede hacer por esta tierra sin estar bajo el mando de nadie que no sean los intereses canarios.

— Por primera vez acuden solos.

— Sí. Lo intentamos en su día con CC, pero hoy nos separa un abismo. La primera obligación de un nacionalista es defender los intereses de su tierra en su tierra y a nosotros nos parece que el trabajo del Gobierno de Canarias es absolutamente detestable y criticable. Con el PSOE entendíamos que se tenía que producir el cambio político en España y nadie podrá criticar a NC, defendimos al candidato como si fuera nuestro. Pero han pasado cosas como la lamentable actuación del ministro Ábalos y en el Proyecto de Presupuestos del Estado incumplieron varias cosas. No podíamos aceptarlo. No podemos confundir a la gente que ha creído en nosotros. Estábamos obligados a ir solos, que es lo que hemos hecho.

— NC no se presenta en la provincia tinerfeña, pero CC sí lo hace en Las Palmas. ¿Qué opina al respecto?

— En CC cada vez que están apurados hablan de ‘la unidad’. Hay poco escenario para el acuerdo, pero cuando lo ha habido hemos sido los primeros en proponerlo en Madrid, pero en Canarias no coincidimos. Creemos claramente deficiente el trabajo del Gobierno canario. Ahora bien, si no es posible el acuerdo, al menos no dañar. No pediré yo el voto para CC, pero no vamos a generar una tensión dentro de los votantes canaristas. NC no se presentó por Santa Cruz porque sabíamos que no teníamos ninguna posibilidad y lo único que íbamos a hacer era dañar y confundir. CC no tiene ninguna posibilidad en Las Palmas, y lo saben perfectamente. Sin embargo, se han presentado y la candidata que va por Santa Cruz [Ana Oramas] se ha dedicado a venir a Gran Canaria para humillar a los candidatos de NC por Las Palmas y demostrar que la intención de CC es evitar que haya una voz canaria, grancanaria, en Madrid. Es una evidencia, no admite interpretaciones.

— ¿CC muere matando?

— Es peor porque muertos ya están, desde el punto de vista electoral, en Las Palmas. Lo que están haciendo es perjudicar que haya una voz de esta provincia en Madrid, la nuestra. Esperamos que eso les cueste la censura de mucha gente dispuesta a votar lo que consideran voto canario. Esta decisión de CC está tomada desde el rencor, desde las tripas, y ayuda a explicar quién es quién.

— Hasta en la publicidad se llama el diputado del 75%. ¿Qué piensa cuando otros se lo arrogan?

— Es lamentable que quien estuvo en contra ahora trate de adjudicárselo. Eso es lo que nos está pasando con CC. Hay declaraciones del señor Clavijo diciendo que había que bajar las tasas aeroportuarias y no aplicar el 75%. Después lo que ha habido es una campaña sonrojante tratando de apuntarse el mérito.

— Con el 75% han subido los precios. ¿Es una buena medida?

— Alcanzamos un acuerdo en dos fases. En 2017 para Canarias, donde no ha habido ni un solo problema porque hay precios máximos de referencia, y ahora hay una compañía más. Y en 2018, para en resto del Estado. En ese acuerdo hay un anexo con el PP en el que se dice que ahora es necesario negociar con Europa la declaración de servicio público de esos trayectos para poder establecer precios máximos de referencia. Mientras tanto, los poderes del Estado deben velar para evitar abusos de las compañías aéreas, pero no se ha hecho nada. Por cierto también CC está en contra de esto. Lo que es verdad es que los canarios están pudiendo viajar más, pero hay abusos en momentos puntuales. Eso hay que combatirlo y hoy esa vía solo la defiende NC.

— ¿Tras el 75% la Base Naval?

— Es una de esas reivindicaciones que están en el corazón de muchísimos palmenses y canarios desde hace 80 años. La Base Naval se expropió manu militari aludiendo a circunstancias de guerra por un gobierno de Franco. Y ahí se quedó. Nosotros hemos conseguido que la ministra Cospedal aceptara crear una comisión interinstitucional. La estrategia del Estado, gobiernen unos u otros, es esperar a ver si nos aburrimos, que es lo que han hecho históricamente. Es un disparate tener una base militar en el centro de una ciudad y no nos vamos a cansar.

— ¿Ha tenido momentos duros en el Congreso? Apoyaron al PSOE y votaron con el PP.

— Sí, porque he estado muy sometido al foco público. Tenía ventajas, pero también inconvenientes. No nos podíamos equivocar. A los gobiernos de España hay que explicarles Canarias, porque no la entienden. Conseguimos acuerdos con el PP después de horas demostrando que no se estaban pidiendo privilegios. Teníamos la obligación de hacer un trabajo impecable en un escenario adverso porque para nosotros explicar un acuerdo con el PP no era fácil. Conseguimos un acuerdo histórico para nuestra tierra y, para la tranquilidad de nuestra gente, al día siguiente estábamos votando en contra del PP.