Casimiro Curbelo abre la posibilidad de entrar en el próximo Gobierno

«En la última legislatura apoyamos a un Gobierno en minoría pero de forma externa y así lo hicimos en los distintos proyectos de ley que se plantearon para darle estabilidad. Ahora las posibilidades están abiertas y todo se tiene que desarrollar en el marco de unas reflexiones internas en nuestro partido para valorar si cabe la posibilidad de participar dentro del propio Gobierno, algo que sería un paso más», reconoció ayer el político gomero a este periódico.

Curbelo admitió que la posibilidad de entrar a formar parte de un futuro Ejecutivo regional es factible, aunque no se lo han propuesto como condición de cara a próximas conversaciones con los partidos mayoritarios: «Ahora mismo no podemos hablar de condiciones porque esta realidad no se ha producido y ya veremos cuáles son la alternativas que se nos plantean. Ya dije en la novena legislatura que nuestra posición política no tuvo ningún tipo de inconveniente en trabajar por el PSOE de Patricia Hernández como así también lo hicimos con CC», señaló, abundando en cuanto a preferencias que «no tenemos definido absolutamente nada al respecto aún y lo haremos de acuerdo con el criterio del partido y nuestros órganos de dirección y todo ello en base a las conversaciones que se produzcan en los próximos días», sostuvo el líder de la ASG.