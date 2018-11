Canarias ve cerrado el convenio de carreteras y solo espera fecha

Sobre el papel no hay flecos que solventar ni aspectos técnicos que pulir, las cantidades están pactadas y el periodo de vigencia establecido de mutuo acuerdo. Pero si no hay ningún problema, ¿por qué el nuevo convenio bilateral de carreteras no se ha firmado todavía cuando solo falta una semana para que se cumpla el plazo comprometido por el presidente Pedro Sánchez?

Eso es precisamente lo que pretende aclarar el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, en la reunión que va a mantener hoy con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, de la que espera salir con un día marcado en rojo en el calendario para la firma del convenio, que acumula ya un año de retraso y muchos amagos frustrados.

«No vamos a la reunión con Fomento a reabrir una discusión sobre el fondo del acuerdo, porque eso está cerrado ya», asegura Rodríguez, «vamos a que el Ministerio nos dé una fecha para rubricar los documentos que ya están pactados», añade. El consejero asegura que tras varias semanas en las que su departamento ha intercambiado papeles con el Gobierno estatal para solventar los escollos que ralentizaban el acuerdo, los tres documentos que integran el nuevo convenio de carreteras han quedado ya acordados hasta el más mínimo detalle.

«Tenemos el visto bueno de Fomento a la última propuesta y no hay objeción a ninguna de las tres partes del convenio, ya no queda nada más sobre lo que discutir, el acuerdo es completo», asegura Rodríguez. En esta línea, confía en que el enésimo retraso de la firma que ha entrado ya en la cuenta atrás -Pedro Sánchez se comprometió con el presidente canario, Fernando Clavijo, a que quedaría rubricado y en vigor antes de que finalice noviembre- se deba únicamente a la necesidad de ultimar algunos trámites, como el visto bueno de la Intervención General de la Administración del Estado y en ningún caso a que Fomento vaya a plantear nuevos escollos.

Con esa confianza, de la reunión que a petición propia va a mantener hoy con Pedro Saura no espera ninguna sorpresa de última hora que lleve al incumplimiento de la palabra empeñada por el presidente Sánchez. «Hemos solicitado este encuentro para saber si esto va definitivamente para adelante o no, queremos que nos lo digan porque hasta ahora todas las respuestas que hemos obtenido han sido vagas», señala, «pero dado el nivel de acuerdo esperamos salir del Ministerio con una fecha para firmar el convenio de carreteras antes de que acabe el mes», añade.