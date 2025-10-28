Canarias en tromba replica a Vox: «Vaya a mentir a otro lado sobre migración» El delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana, incidió en que el afán de la ultraderecha es extender bulos para generar crispación

Canarias ha respondido con contundencia a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en su visita al archipiélago, en las que relacionó la situación migratoria de las islas con la supuesta inseguridad y el colapso en los servicios esenciales.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, tras la reunión de la Autoridad de Coordinación ante la Inmigración en Las Palmas de Gran Canaria de este martes, incidió en que el afán del partido de ultraderecha es extender «mentiras y bulos», cuestión que lamentó. «Pese a recibir a 18 millones de turistas, seguimos teniendo unos datos de infracciones penales que nos ponen por debajo de la media nacional, cuando ese movimiento económico y de personas debería generar algo más de delincuencia y de problemas de convivencia». Pestana sugirió a Abascal que «vaya a mentir a otro lado», ya que en las islas hay «un clima de convivencia magnífico».

Sobre esta cuestión, la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, defendió este lunes en Tenerife que el Ministerio Fiscal no tiene «ningún dato» que corrobore que existe una vinculación entre inmigración y delincuencia, según recoge la agencia Europa Press. Todo ello, después de que la semana pasada el portavoz nacional de seguridad de Vox, Samuel Vázquez, argumentara en el Congreso de los Diputados que la Fiscalía «hacía trampas» con los datos para tapar que la inmigración «aumenta la criminalidad violenta».

A su vez, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, trasladó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el líder de la ultraderecha «pincha hueso» al intentar «generar confrontación» en las islas con respecto al fenómeno migratorio.

Para Cabello, la intención de los de Abascal es generar crispación en una tierra que «lleva 30 años conviviendo con el fenómeno migratorio y siendo la frontera sur de Europa», donde «nunca ha habido un problema real de crispación entre la población canaria». Su objetivo, dijo el portavoz del Ejecutivo regional, es trasladar la bronca política que existe en la península respecto a esta cuestión al archipiélago «porque electoralmente en Madrid le va bien», pero fue tajante y subrayó que en Canarias «no va a encontrar ese espacio» para crecer.

El Partido Popular a nivel nacional ha endurecido en los últimos meses sus discurso respecto a las políticas migratorias para intentar evitar que la ultraderecha le usurpe muchos votos a cuenta de la migración. El último movimiento relacionado con esta cuestión fue la presentación de un plan sobre inmigración en el que incluye propuestas como el endurecimiento del acceso a los permisos de residencia permanente.

El PP de las islas, que cogobierna con Coalición Canaria, también comparte estas tesis. Ante las últimas declaraciones del líder de la ultraderecha en el archipiélago, los populares canarios no han querido posicionarse, según trasladaron ayer a este periódico.

De esta forma, el secretario de organización de CC, David Toledo, señaló que le parece una contradicción que un partido que quiere «convertir a Canarias en una cárcel para migrantes» –como por ejemplo cuando la formación se opuso a que saliera adelante la reforma de la ley de extranjería para distribuir entre las regiones a los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas–, a su vez se queje de que «los servicios esenciales están tensionados porque hay muchos migrantes, cosa que no es cierta».

Precisamente, en su visita al archipiélago Abascal acusó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de ser el responsable de «la inseguridad, de las violaciones y del colapso en los servicios», así como Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. Para el secretario de organización de CC, esta acusación no busca otra cosa que no sea generar miedo y odio: «La noticia habría sido que Vox planteara una cuestión que no tenga que ver con la crispación, y vayan a donde vayan acusan al presidente de turno de la comunidad autónoma de cualquier cuestión que pase.

