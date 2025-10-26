Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mecantil El líder de Vox pasó la mañana en Lanzarote y por la tarde protagonizó un acto en Las Palmas de Gran Canaria ante cientos de simpatizantes

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cerró este domingo su jornada en Canarias con un acto multitudinario a las ocho de la tarde en el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde cientos de personas lo esperaban y lo recibieron al grito de «¡presidente, presidente!» y «Pedro Sánchez, hijo de puta». Horas antes, por la mañana, había visitado el puerto de Arrecife (Lanzarote), donde se encuentra el barco Open Arms, y ofreció declaraciones a los periodistas sobre inmigración y las ONG que actúan en aguas canarias.

En esas declaraciones, Abascal aseguró que, si el fundador de Open Arms, Óscar Camps, estuviera en situación de riesgo, él «también» estaría dispuesto a salvarlo, pero para entregarlo a un juez y «hacer todo lo posible para que estuviera en la cárcel por colaborar con las mafias del tráfico de personas».

En declaraciones realizadas a los periodistas en el puerto de Arrecife (Lanzarote), donde se encuentra el barco Open Arms, Santiago Abascal ha defendido que «la invasión migratoria» es «el principal problema para miles de canarios» y que solo Vox tiene un mensaje claro al respecto, que ha resumido en tres conceptos: «repatriación, deportación y remigración».

«Repatriación de todos los ilegales, deportación para todos los legales que cometan delitos y remigración para aquellos que han venido a España, aunque estén legales, para vivir de las ayudas sociales que necesitan los españoles, porque los españoles están cada vez más necesitados», ha añadido el líder de Vox.

Abascal asegura que «la inmigración masiva es la madre de todos los problemas» y que su partido va a combatir a quien la promueve o la financie, ya sean «multimillonarios globalistas disfrazados de filántropos que pagan algunas de estas ONG, como las que hay en este puerto (Open Arms), o los políticos traidores disfrazados de leales y de defensores del bien común que con los impuestos de los españoles llaman, financian y mantienen esta invasión».

«Vox ha venido aquí a decir que cambiaremos radicalmente todas las políticas migratorias y que, por supuesto, confiscaremos y hundiremos los barcos de los nuevos negreros y también devolveremos la voz robada a los españoles para que decir la verdad no esté prohibido», ha añadido el dirigente político.

Minutos antes de que Abascal compareciera ante la prensa, el fundador de Open Arms, Óscar Camps, lo había invitado públicamente a aprovechar que está junto a su barco para subir a bordo y comprobar que no son «el enemigo, sino un espejo de lo mejor de la sociedad española».

El líder de Vox ha salido al paso de esas palabras y de uno de los carteles que pueden verse en la exposición que el barco exhibe a bordo: imágenes generadas por inteligencia artificial de personajes como el multimillonario Elon Musk, el presidente de EEUU, Donald Trump, o el propio Abascal ahogándose en el océano, junto a textos en los que Open Arms dice que a ellos también los rescatarían.

«Yo también estaría dispuesto a salvar en una situación de riesgo al señor Óscar Camps, pero para, acto seguido, ponerlo a disposición judicial y para hacer todo lo posible para que estuviera en la cárcel por colaborar con las mafias del tráfico de personas», ha añadido Abascal, que sostiene que lo único que su barco ha hecho en Canarias estos meses es «propaganda», «quemar combustible» y «contaminar aguas protegidas en zonas preciosas para los canarios».

Y lo ha hecho, bajo su punto de vista, «con la ayuda de los impuestos robados a los españoles por los políticos del Partido Popular, del PSOE, de Coalición Canaria y de Nueva Canarias», partidos que, en el caso de las islas, mantienen unidad de acción dentro del llamado Pacto Canario por la Migración.

En su intervención, los periodistas le han recordado que, en una operación realizada por la Policía y la Fiscalía Anticorrupción en Canarias contra el supuesto desvío de fondos destinados a la acogida de menores migrantes, está implicada una exdirigente de Vox en Las Palmas de Gran Canaria.

«Ustedes lo han dicho», ha replicado Abascal, «una excargo que parece ser que no pudo robar en Vox y se fue a otro sitio a robar, pero esta operación nos da la razón».

Después, ha respondido a las palabras que le dedicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que le llamó «fascista» por pedir que se hundiera el barco Open Arms.

Para Santiago Abascal, «el señor Clavijo es responsable de la inseguridad, es responsable de las violaciones, es responsable del encarecimiento de la vivienda, es responsable del colapso de los servicios sociales y de los servicios sanitarios», fenómenos todos ellos de los que Vox culpa a la inmigración.

