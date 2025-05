Canarias reforzará las subvenciones a las producciones audiovisuales locales

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 16 de mayo 2025, 13:17 Comenta Compartir

La propuesta del PSOE, debatida este viernes en comisión parlamentaria, estaba encaminada a la creación de un fondo específico de financiación para el sector audiovisual canario, a las producciones propiamente regionales. La proposición no de ley «sobre reforzar las subvenciones y promover un fondo de inversión para producciones y coproducciones audiovisuales canarias» fue finalmente aprobada tras aceptar el grupo socialista una enmienda de sustitución.

El PSOE proponía la creación de un fondo de inversión público-privada, tomando como ejemplo el Spain Audiovisual Hub, que dispone de 1.500 millones de euros que gestionan entidades privadas con una participación pública «minoritaria».

Sin embargo, los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, CC, PP, ASG y AHI, presentaron la enmienda de sustitución, aceptada por los socialistas, de tal manera que se debatirá la fórmula de financiación con las dos universidades públicas y con el propio sector audiovisual a través del Cluster.

La proposición no de ley debatida en la comisión parlamentaria de Economía, Industria y Comercio también resaltó la importancia de la formación en perfiles específicos que demandan las producciones audiovisuales, y en crear una industria propia y no limitarse a ser un plató de rodajes. En estos momentos, según quedó patente en la comisión, los perfiles profesionales demandados, en su mayoría, no se encuentran en Canarias, de tal manera que hay un desfase entre la oferta y la demanda de empleo.

Tamara Raya fue la encargada de defender la PNL por el grupo Socialista, destacando el crecimiento exponencial de la industria audiovisual en Canarias desde que en 2009 fuera declarada sector estratégico de la economía de las islas, si bien la mayoría de producciones son peninsulares o extranjeras, de ahí la necesidad de crear «un ecosistema» propio que propicie que el talento se quede en las islas. «Tenemos talento con sello canario pero muchas veces se va fuera», señaló Raya, a la par que reconoció que «la formación es una debilidad». Aunque «cuando los formamos aquí, también se van fuera», donde las condiciones laborales y económicas son más ventajosas «porque no existe una industria propia» audiovisual canaria, según Raya.

Por su parte, Raúl Acosta, de AHI, pidió «ir un paso más allá» y aportar seguridad jurídica de tal manera que los incentivos fiscales que hay en Canarias sean reales y no haya tantas «trabas» por parte de la Agencia Tributaria. Algo en lo que Cristina Calero, por el grupo Nacionalista, coincidió. La seguridad jurídica «es vital» para el sector, que pidió a su vez «abrir la mira» hacia la industria de la animación y de los videojuegos.

Mientras, el único voto en contra a la PNL vino de Nicasio Galván, de Vox, que dijo que, como sucede con el mundo de la cultura, las subvenciones a las productoras audiovisuales llevan a «la pérdida de independencia y al sesgo ideológico». A lo que Luis Campos, de Nueva Canarias, respondió que luego en otras comunidades «se hartan a dar dinero «para corridas de toros».