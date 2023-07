Canarias pide a Hacienda que elimine el tope de ayuda fiscal para las producciones audiovisuales

El Gobierno de Canarias ha remitido al Ministerio de Hacienda un expediente en el que propone que se elimine el tope de ayuda fiscal para las producciones audiovisuales realizadas en las islas, actualmente establecido en 50 millones de euros. En un primer momento, cuando en enero el Ejecutivo comenzó a elaborar el expediente se barajó como opción solicitar la ampliación del tope, pero dado el buen funcionamiento del incentivo fiscal recogido en el REF, que atrae cada año más rodajes de películas y series al archipiélago, la propuesta que finalmente se ha trasladado a Hacienda es que no se ponga techo al montante bonificable.

Para ello, la fórmula técnica que se plantea es que el incentivo a las producciones audiovisuales deje de considerarse una ayuda sectorial y pase a considerarse a partir de ahora como una ayuda de finalidad regional, porque esta última modalidad carece de límite de bonificación fiscal. La única limitación que tendría es la que existe para todas las ayudas de finalidad regional al funcionamiento aplicables en Canarias, esto es, que la suma de todos los beneficios fiscales a los que se acoge una empresa no sea superior al 30% de su facturación, un máximo legal que en la práctica es muy difícil de alcanzar.

EXPEDIENTE REMITIDO Fórmula técnica El Gobierno canario propone que el incentivo deje de considerarse ayuda sectorial y pase a ser ayuda de finalidad regional, que no tiene limite de bonificación fiscal.

A la espera Los técnicos del Ministerio de Hacienda han recibido bien la propuesta del Gobierno canario, pero la valoración política tardará unos meses debido al calendario electoral .

Bruselas Si Hacienda acepta no haría falta autorización, sino comunicar a la UE que se cambia la categoría de la ayuda a las producciones a audiovisuales.

«No estamos peleando por subir el tope de 50 millones a 65 ni a 70, sino por cambiar la categoría de las ayudas para eliminar el techo», señala Fermín Delgado, viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, «esa es la propuesta que hemos trasladado al Ministerio y que ha sido bien recibida por los técnicos de Hacienda», añade.

Esa buena receptividad -que no es poca cosa si se tiene en cuenta que los incentivos fiscales de Canarias se miran siempre con lupa- se circunscribe de momento al nivel técnico del Ministerio, porque aún no ha habido valoración política, ni positiva ni negativa, por parte del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero, y no es previsible que la haya en breve dado el calendario electoral del 23J y posterior formación de nuevo Gobierno estatal, lo que como poco supondrá esperar hasta después del verano. El Gobierno canario ha cursado el expediente en todo caso con carácter de urgencia, con el objetivo de que el cambio de categoría y la consiguiente eliminación del límite de bonificación fiscal quede formalizado a lo largo de este mismo año, de manera que pueda ser aplicable para las producciones realizadas en el ejercicio de 2023.

«Cabe la posibilidad de que este año ya superemos los 50 millones», señala Delgado, «porque en el 2022 se incrementaron notablemente los incentivos estatales para competir con las producciones europeas y nuestro incentivo es un 80% más, con lo que podemos alcanzar los 18 millones de ayuda por película», recalca.

Con el techo actual de 50 millones, una vez que se agote esta cantidad -las ayudas se van autorizando a medida que se solicitan- a las siguientes producciones se les comunicaría que no se les puede conceder por haberse alcanzado el límite, con lo que las empresas dejarían de tener ese aliciente para rodar en Canarias porque no tendrían incentivo fiscal respecto a cualquier otro lugar del resto del Estado. Si antes de que acabe el año el Ministerio de Hacienda da su conformidad, se comunicaría el cambio a Bruselas. «No sería una notificación para que nos lo autoricen sino una comunicación para hacer saber que se considera ayuda de finalidad regional», puntualiza Delgado, «y luego se tendría que aprobar un decreto en Consejo de Ministros para modificar el Reglamento de desarrollo del REF», añade el viceconsejero.