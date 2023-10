Canarias eleva el tono ante el Estado tras 48 horas de llegada masiva de migrantes

El presidente canario, Fernando Clavijo, volvió ayer levantar el tono ante la «desidia» del Gobierno de España con Canarias en materia migratoria, tras 48 horas de masiva llegada de inmigrantes a las islas. Entre el lunes y el martes llegaron a las islas más de un millar de personas, que colapsaron los centros de acogida de las islas de Lanzarote y El Hierro y obligaron a instalar carpas y baños en los propios muelles para que los inmigrantes pudieran pasar la noche. En El Hierro han activado de forma provisional el antiguo monasterio de La Frontera para acoger a todos los llegados.

400 llegaron a Lanzarote el lunes (un día negro con la muerte de siete inmigrantes tras volcar su embarcación a 78 kilómetros de la isla conejera) mientras que más de 600 lo hicieron ayer a Fuerteventura y El Hierro en siete embarcaciones. La isla del Meridiano recibió cuatro cayucos, el último con 271 personas, el más numeroso desde que se abrió la ruta canaria en 1994, según informa Efe.

COLAPSO EN EL HIERRO Inmigrantes llegaron ayer a la isla de El Hierro La primera embarcación llegó de madrugada con 123 personas. A media mañana llegó una segunda con 91 y a las tres de la tarde arribaba otra con 271 (la de la foto). Ya a última hora de la tarde llegaba una cuarta con 24 personas. El centro de acogida de El Hierro estaba vacío pero, ante el fuerte repunte fue necesario abrir el antiguo monasterio de La Frontera. Se estaba trabajando en mejorar la infraestructura para reabrise en unas semanas. Ayer se tuvo que hacer de forma inmediata y provisional.

«Este repunte viene a confirmar lo que habíamos dicho que ocurriría, que con la llegada de las calmas se iba a producir un incremento notable de llegadas», indicó ayer Clavijo, poco antes de participar en un acto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El presidente del Gobierno regional insistió en la necesidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez cree un mando único como el que puso en marcha en 2006 José Luis Rodríguez Zapatero, para tener una interlocución más ágil para resolver asuntos en materia migratoria.

Actualmente Canarias tiene que hablar con seis ministerios y con tres de ellos no hay ningún tipo de comunicación. El Gobierno «debe empezar a ofrecer soluciones», indicó Clavijo, que se refirió al colapso de los menores no acompañados en las islas.

El Gobierno de Canarias tutela actualmente a más de 2.900 inmigrantes menores no acompañados, lo que supone un desembolso para sus cuentas de 14 millones de euros. En lo que llevamos de año solo han sido acogidos por otras comunidades autónomas 370 personas. Desde el Gobierno de Canarias se exige más corresponsabilidad para un reparto proporcional de los menores y que el Estado apruebe una norma que obligue a ello. «La realidad es que, más allá de la ampliación de los centros de acogida, no tenemos ningún tipo de respuesta ni de Sumar, concretamente de la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, quien tiene que transferir los fondos para la tutela de los menores no acompañados, ni de ningún otro ministerio», manifestó Clavijo. En estos dos días han llegado a Canarias cerca de 30 menores.

En las islas está operativo desde 2021 el Plan Canarias por el que que los inmigrantes que llegan son derivados a la península en un plazo de mes o mes y medio, lo que permite una alta rotación de las 4.000 plazas de acogida que el Ministerio de Inclusión tiene repartidas en todas las islas y un desahogo para los centros. Sin embargo, cuando se produce una llegada masiva, como las de esta semana, los centros colapsan. El lunes en Lanzarote se colocaron carpas y baños portátiles en el muelle de Puerto Naos para atender a los inmigrantes. A primera hora de la tarde de ayer se autorizaron las derivaciones de las tres embarcaciones primeras que llegaron el lunes a centros de Gran Canaria y Tenerife, lo que permitió desmantelar el centro de acogida improvisado en el muelle.