Canarias ejecutó entre enero y marzo el 5% de las inversiones

«El mismo desastre de cada año»

El diputado del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Fernando Enseñat, considera que el bajo nivel de ejecución de los capítulos VI y VII dedicados a inversión en el presupuesto autonómico es «igual de desastre que en años anteriores».

En cambio, los epígrafes que no requieren ningún esfuerzo especial, porque son los que destinan más recursos a pagar nóminas o el gasto corriente son los que registran mejores resultados.

A su juicio, y aunque es «prematuro» valorar el porcentaje de obligaciones reconocidas en el primer trimestre, sí indica que «todo lo que requiere un impulso del Gobierno, está bajo mínimos» e insiste en que «los capítulos I y II van igual de bien y los de inversión, igual de mal».

Del resumen de gastos e ingresos publicado por el BOC, hace hincapié en la recaudación fiscal. En este sentido, indica que la comunidad autónoma ha obtenido en este primer trimestre un 50% más por tasas, mientras que los impuestos directos suben un 24% y los indirectos un 28%.

Entiende el parlamentario popular que «se ha disparado la recaudación como nunca antes» y califica de «disparate» esta situación, generada en gran parte por la inflación no sólo por el incremento de los precios de la energía y el combustible, sino por el encarecimiento de los productos básicos.

Tal como ha venido insistiendo el PP, Enseñat considera «un exceso» la recaudación fiscal en las islas y aprovecha este nuevo dato, ahora certificado por la Intervención General, para demandar al Gobierno de Canarias una rebaja en los impuestos que alivie la carga de pymes, autónomos y familias.

«Con las cifras de recaudación que se obtienen mes a mes, el Gobierno ya no tiene excusas para no aplicar una rebaja selectiva de impuestos y desde luego no vale decir que la comunidad autónoma también ve encarecer sus servicios con la inflación».