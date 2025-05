Cabello: «El Gobierno de España está cumpliendo con Canarias a golpe de Tribunal Supremo» Madrid no ha pedido reunirse con los menores migrantes asilados para la «evaluación individual» que le pide el Alto Tribunal pese a que las islas entregaron el listado

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, 15 de mayo 2025, 02:00

«El Gobierno de España está cumpliendo con Canarias a golpe de Tribunal Supremo. Es el Tribunal Supremo quien está llamando la atención al Gobierno de España para que cumpla con Canarias», aseguró este miércoles el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello.

El Ejecutivo canario reaccionaba así a la providencia del Alto Tribunal dictada el martes, por la que fija una vista pública con el Estado y Canarias para interesarse por el cumplimiento de la medida cautelar positiva al respecto de los menores migrantes no acompañados que han pedido asilo político, 1.080 en las islas.

El TS señaló que la competencia era estatal y que el Gobierno debía integrarlos en el sistema de acogida internacional. Sin embargo, el Ministerio de Migraciones respondió que no tenía plazas en sus recursos. «Ha habido mucho ruido político con respecto a los incumplimientos con la Ley de Extranjería y con la Conferencia Sectorial Extraordinaria de Infancia y cómo se cumple con el resto de menores», dijo Cabello en relación a los 4.600 que tutela el Ejecutivo regional, además de los 10.080 refugiados. «Pero hay unos en los que está muy claro y son esos que tienen derecho a asilo internacional», expuso el portavoz.

«Ahí el Gobierno de España está incumpliendo una medida cautelar del Supremo y lo que ha hecho el Supremo es llamarle la atención y llamarlo a capítulo». El TS le había dado al Estado un plazo de 10 días improrrogables para que integrara a esos menores en el sistema nacional de acogida, pero eso no ha ocurrido.

De hecho, fuentes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias confirmaron este miércoles que el Estado no ha solicitado ninguna entrevista con alguno de los 1.080 menores refugiados. Por ello, Migraciones no podrá solventar una de las dudas que plantea el Supremo en su providencia: obtener una relación detallada de los menores que han sido ya evaluados individualmente en el ámbito del Sistema de Acogida de Protección Internacional y de los que estén pendientes de evaluación. El viceconsejero de Presidencia reconoció que estaban «expectantes» con la vista pública del TS, que será el próximo 29 de mayo, ante las explicaciones del Gobierno central. «Que expliquen qué medidas han ido adoptando y quiénes son los responsables de que no se haya cumplido con Canarias, con los menores y con el Supremo», dijo.

Conferencia de presidentes

Cabello insistió en que este asunto «no va de que las comunidades autónomas no están cumpliendo, que no lo están haciendo», en referencia a que incluso alguna, como Aragón, no ha mandado sus cifras para poder establecer su capacidad ordinaria de acogida como ha pedido el Ministerio de Infancia. Tampoco va, continuó, «del Gobierno o la oposición. Va de que nadie está cumpliendo con Canarias y el único que está velando por las islas parece que es el TS».

El Gobierno ha convocado la Conferencia de presidentes para el próximo 6 de junio y aunque no ha trascendido el contenido se baraja que vivienda y migración sean dos de los asuntos a tratar.

Situación de «colapso» en los centros

Mientras, el portavoz reconoció que «la situación en los centros de acogida es de colapso. Es desesperada. Necesitamos una respuesta porque llevamos muchísimos meses en solitario esperando y siguen llegando menores a las costas canarias. Hay una ley que obliga y unas medidas cautelares del Supremo. ¿Qué más hace falta para que se cumpla con esta tierra?», se preguntó.

En ello coincidió el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, recordó que Canarias había dado al Supremo «la relación detallada» de los asilados y abundó en que la situación en los centros, se está «deteriorando» cada vez más por la «presión» que están sufriendo.