«Si se lesionan los derechos de los menores acogidos Canarias recurrirá al Constitucional»

La consejera canaria de Infancia, Candelaria Delgado, defendió este lunes la capacidad de cada comunidad de «presentar los recursos que estime conveniente si estima que están lesionando sus derechos», en relación a los que han presentado las comunidades de Madrid y de Aragón al Tribunal Constitucional (TC) a cuenta del decreto que permite el reparto solidario de los menores migrantes no acompañados. Sin embargo, advirtió, «nosotros, como ya dijo el presidente, también lo haremos. Porque entendemos que si se están lesionando los derechos de las menores y los menores que tenemos acogidos en Canarias, iremos al Constitucional».

Delgado explicó que en estos momentos está esperando a que se cumplan los lazos legales, en concreto que pasen los diez días hábiles que dio el Ministerio de Infancia en su requerimiento formal para que estas le remitan la información sombre niños, niñas y adolescentes extranjeros que tutelas y la capacidad de sus centros. Una vez que pasen esos diez días, añadió Delgado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, «comenzará la reglamentación del traslado de menores».

LA CIFRA 27.891 Son los menores migrantes no acompañados que han entrado a España hasta febrero de este año desde 2018, según asegura el Gobierno. En febrero de 2025 constan 15.730 menores extranjeros solos inscritos.

Cabe recordar que con las nuevas cifras el ministerio determinará la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía. A partir de ahí, la región en la que se supere tres veces esa capacidad podrá solicitar la declaración de contingencia migratoria extraordinaria, lo que da pie a que se active el protocolo para la distribución de menores de la región hacia otras.

En el caso de Canarias, Delgado confía en la fecha que ha indicado la ministra de Infancia, Sira Rego, que estima que a principios del verano pueda iniciarse el reparto de los más de 5.600 menores extranjeros solos que tutela el Gobierno regional.

Mientras, dijo la consejera, «Canarias está colaborando activamente con la documentación e información requerida».

Canarias exige una «respuesta inmediata»

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, recordó que «la situación en Canarias de los menores sigue siendo muy grave y la presión a la que está sometida la Consejería, la dirección General y el conjunto de entidades de ese sector es muy alta». Es más, añadió, «empeora semana tras semana y mientras tanto Canarias sola en esta situación». Por eso el Gobierno regional exige una respuesta «inmediata». «La ley está en vigor y lo que tiene que hacer es aplicarse de la manera más urgente posible. La situación en los centros es totalmente excepcional y desesperada», dijo.

Menores acogidos desde 2018

Un total de 27.891 menores migrantes no acompañados han entrado a España hasta febrero de este año desde 2018, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita, recogida por Europa Press. El Ejecutivo informa también de que a fecha 28 de febrero de 2025 constan 15.730 inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. Si bien, añade que, en cuanto a los que entraron como menores y han alcanzado la mayoría de edad, no tiene los datos precisos. Tampoco dispone de los relativos al número, edad y procedencia exacta de personas menores de edad extranjeras no acompañadas que se van a distribuir por el territorio español y detalla que, en los últimos cinco años, ha distribuido 149 millones de euros para atenderlos.