Baltar, más rico que Clavijo

No es Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, el que más patrimonio tiene de todo el Ejecutivo al contrario de lo que se podría pensar al ser el que más cobra: 72.215,64 euros anuales. Aunque la diferencia con el sueldo de los consejeros (66.736,40 euros) no es significativa. A pesar de que sus datos son de 2016 en el portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, el líder de Coalición Canaria no es el que más patrimonio posee del grupo de gobierno. Es el responsable de la cartera de Sanidad, José Manuel Baltar, con un patrimonio reconocido de 626.843,51 euros, el más pudiente de los consejeros.

Según la declaración de bienes y derechos patrimoniales accesibles para cualquier ciudadano, Baltar reconoce en inmuebles un valor de poco más de 144.000 euros, casi 280.000 euros en cuentas corriente y otros bienes tasados en casi 480.000 euros. Además, el responsable de la cartera de Sanidad regional admite 172.402,31 euros en rentas temporales o vitalicias, lo que suman en total 626.843,51 euros reconocidos. Además, Baltar no tiene contraído ningún débito.

No es de extrañar la desahogada, pues ocupó durante quince años como directivo especializado diferentes puestos en el sector público sanitario y, desde hace veinte años, posiciones de dirección y gerencia en hospitales y empresas del sector privado.

En contraste, el presidente canario, según datos publicados de 2016, reconoce unos depósitos en cuenta corriente de 24.800 euros, otros bienes o derechos por valor de 99.800 euros o el valor de vehículos y otras posesiones de poco más de 15.000 euros. Clavijo reconoce en bienes e inmuebles un total de 223.290 euros, de los cuales tenía hasta la publicación de los datos un débito de 110.000 euros.

En el siguiente escalón están Pedro Ortega (264.124 euros), el último en llegar, Isaac Castellano (265.461,98), Soledad Monzón (273.256 euros) y Narvay Quintero (275.878 euros). Si bien la consejera es la que más deuda tiene reconocida hasta 2016, con 259.880 euros, pero Monzón tiene la vivienda más valorada del Ejecutivo por 272.000 euros.