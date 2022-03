Los apoyos de Meri Pita no dejarán Podemos Canarias por el momento Los cargos firmantes de la carta de la diputada continuarán «su contrato con la ciudadanía» y se muestran favorables al proyecto de Yolanda Díaz

La inminente salida de Meri Pita de Podemos en el Congreso no solo ha desestabilizado al partido –y su peso en el pacto de Gobierno–sino que lo ha dejado sin representación canaria. Lejos de responder a las críticas sobre transfugismo, la diputada ha asegurado que su decisión no restará poder político y que seguirá apoyando a sus socios.

En cambio, ha preferido abrir el debate sobre por qué la mayoría de los fundadores de la formación morada la ha abandonado y centra su discurso en la necesidad de reflexionar. «Es la etapa más dura que he pasado en política y la decisión no ha sido nada fácil», reconoció ayer Pita en rueda de prensa. «Cuando un partido político no permite a una diputada hacer su trabajo ni defender sus propuestas, ¿qué alternativas hay?».

La duda planteada más allá de estas cuentas era si los cargos públicos que firmaron la carta en la que se planteaba el traspaso de las filas moradas hacia el Grupo no Mixto seguirían esa misma senda o continuarían al frente de sus puestos. Entre estos destacan el concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, o la consejera de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Conchi Monzón, que acompañaron ayer a la diputada.

A pesar de que no manifestaron afirmaciones rotundas en este sentido, aseguraron que «continuarán en la lucha de los movimientos populares» y que mantendrán «el contrato con la ciudadanía». En concreto, la concejala de Ingenio, Pilar Arbelo, remarcó que será «coherente» con el proyecto en su municipio.

Desde Podemos Canarias, de momento, no ha trascendido si se suspenderá de militancia, como ya ha ocurrido con Pita, al resto de sus apoyos. Lo que sí había afirmado la dirección regional es que muchas de estas personas ya estaban advertidas de expulsión por incumplimiento del código ético del partido y falta de aportaciones económicas.

La disputa interna adquiere, así, dos dimensiones. A nivel autonómico ambos bandos reconocen falta de comunicación: si Podemos Canarias no tuvo noticias de la decisión de Meri Pita hasta leer la misiva, la diputada señala que esta semana ha sido la primera vez en tres años que el partido se comunicó con ella.

Sobre la deriva que ha tomado la directiva estatal, e l sector disconforme critica que se ha convertido en una «caza de brujas» en el cualquier discenso es perseguido, por lo que insisten en la necesidad de volver a sus orígenes.

Añaden que el futuro de este movimiento, que pasa por reconectar con las bases, se alinea por otro lado con el proyecto de Yolanda Díaz sobre la creación de un frente unido de la izquierda. «Unidad no es uno solo –apostilló Pita, quien señaló que esta iniciativa no es exclusiva de la ministra de Trabajo–. Podemos nació precisamente para romper con esa idea y ahora que nos enfrentamos a unos momentos muy duros, con un creciente peso de la ultraderecha, todo suma».

Pocas aclaraciones hubo sobre si alguno de los once firmantes participará de esa coalición de izquierdas con Podemos u otra fuerza política como, por ejemplo, el nuevo partido registrado por la expodemita Carmen Valido (Reunir). Solo Pita manifestó a este periódico que acabaría su ciclo de representación institucional este año en el Mixto, mientras que la consejera Monzón aclaró ayer que terminada esta legislatura también dirá adiós.