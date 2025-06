NC se agarra a una sentencia del TC en La Gomera para que los escindidos pasen al grupo de los no adscritos Después de que los concejales «tránsfugas» no hayan entregado sus actas, los de Román Rodríguez harán la petición a los ayuntamientos

Viernes, 13 de junio 2025

Nueva Canarias–Bloque Canarista, en plena vorágine por la marcha en abril de 22 de concejales de Gran Canaria al nuevo partido que lideran el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y el de Agüimes, Óscar Hernández –Municipalistas Primero Canarias– se agarra a una sentencia del Tribunal Constitucional por un caso que guarda similitud en La Gomera, y que avala la Ley de Municipios de Canarias, con sanciones a los «tránsfugas». En 2020, en Valle Gran Rey, el TC amparó que dos ediles del PSOE, que fueron expulsados por no apoyar un pacto con ASG en 2019, pasaran al grupo de no adscritos y no tuvieran ingresos económicos.

En el caso de NC, los concejales han dejado el partido de manera voluntaria, lo que ven desde el partido como un caso de transfuguismo «de manual» al no deberse «a la lealtad del partido».

Sin embargo, los ediles simpatizantes del nuevo proyecto de Sosa y Hernández defienden que no son «ni tránsfugas ni traidores» y que cumplirán con sus obligaciones hasta 2027, fecha de las próximas elecciones municipales. Por esta razón, no han dejado su acta y, por ende, no han renunciado a sus cargos públicos, aspecto que NC les solicitó una vez conocerse que no formarían parte del partido.

NC les dio un plazo, que está a punto de terminar, para que entregaran sus actas. Todo ello, según remarcó el líder de la formación en una rueda de prensa celebrada ayer para presentar el VIcongreso nacional del partido (que se celebra en julio), porque entienden que es «contradictorio, poco ético y poco serio», que mantengan su posición en las corporaciones si ya no son miembros de la firma NC.

Por tanto, desde el partido defienden que actuarán «en consecuencia, con la secretaría de organización por delante», para que la consecuencia jurídico administrativa pueda surtir efecto en los ámbitos locales».

El siguiente paso que tendrán que tomar los canaristas es el de comunicar a los ayuntamientos que estos ediles ya no forman parte de Nueva Canarias y, por tanto, se les ha declarado tránsfugas. Después de ello, serán las corporaciones municipales, a través de su secretaría, las que actúen «en consecuencia». Lo que sucede en la mayoría de los casos es que se les pasa al grupo de los no adscritos, como solicita NC. Esto implica que los ediles pueden seguir formando parte del gobierno, pero ya no son miembros de la formación liderada por Román Rodríguez.

El portavoz de NC, Luis Campos, quiso dejar claro la formación «va a actuar sin diferencias», tanto si los ediles están en la oposición como si forman parte del gobierno en las corporaciones locales. Se trata de cinco concejales de San Bartolomé de Tirajana; cinco, más el alcalde, de Santa Lucía de Tirajana; dos en La Aldea, uno de Moya; dos ediles, más la alcaldesa, de Ingenio; dos de Arucas y cuatro de Teror.

«Lo que intentaremos es mantener los acuerdos de gobierno, porque la alternativa, en muchos casos, es que gobierne la derecha y con la extrema derecha en algunos casos», remarcó Campos, que reiteró que lo que sí defienden los canaristas es que estos ediles pasen al grupo de los no adscritos.

Mientras, el partido de los escindidos de NC, Municipalistas Primero Canarias, continúa su andadura. De momento, cuenta con asambleas en 18 municipios de Gran Canaria y pretende darse a conocer en todas las islas.

Román Rodríguez seguirá como líder del partido «si así se vota» en el VI congreso nacional Tal y como advertían los escindidos de Nueva Canarias y que, en parte, motivó su salida, Román Rodríguez seguirá al frente de la formación «si lo quiere la militancia». Así lo trasladó ayer en la rueda de prensa para presentar el VI congreso nacional de la formación, que tendrá lugar el 26 y 27 de julio en el Centro de Iniciativas Cultural Cicca de Las Palmas de Gran Canaria. Como recordó Rodríguez, el congreso se adelantó a este verano a petición del sector renovador de NC y como gesto de buenas intenciones, aunque finalmente dejaron la formación. El objetivo de este encuentro es lograr una «dirección renovada» que tenga como pilares la juventud, el feminismo y la actualización del proyecto nacionalista de izquierdas. Además, desde el partido quieren lograr representación en las ocho islas del archipiélago. En total participarán 300 delegados y delegadas de todo el archipiélago, que votarán por una nueva dirección del partido «de forma democrática y transparente». En este congreso se perseguirá lograr un «rejuvenecimiento» de la formación gracias a la incorporación de nuevas generaciones dentro de la organización. Además, se votarán en torno a una decena de propuestas de resolución relacionadas con la defensa de la neutralidad, la vivienda, con el rechazo a las tierras raras y la solidaridad con Palestina y el Sáhara, entre otras. Según trasladó Rodríguez, durante estos días habrá cuatro ponencias: una política, otra estatutaria, otra que versará sobre feminismo y otra dedicada a la juventud. Por su parte, la vicepresidenta de la formación, Carmen Hernández, remarcó que las ponencias vienen a ser el resultado de «un análisis de lo que está pasando en el mundo, con desafíos que no son sencillos». Para diseñarlas se ha trabajado junto a sindicatos y sectores implicados para poder incorporar sus demandas. Además, el portavoz de NC, Luis Campos, remarcó el «entusiasmo» que se respira entre las asambleas que, en «momentos duros», han «luchado por seguir adelante con lealtad».