2018 visto por los presidentes

Un año para despejar incertidumbres

Ocurre cada principio de año: renovamos energías para identificar retos y trazar objetivos para la temporada que empieza. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que este año 2018 se presume muy importante en lo económico y en lo social. Por supuesto, también para la política y la gestión pública. Por eso debemos estar preparados para afrontar un curso que exigirá de todos, de la sociedad y de sus gestores públicos, el mayor esfuerzo para seguir afianzando medidas que permitan mejorar las vidas de los ciudadanos y las ciudadanas.

En Canarias, el Gobierno que presido desde 2015 continuará desarrollando las políticas que nos han permitido, con buen ritmo y paso sostenido, dejar atrás unos últimos años todavía marcados por la gran crisis económica. Las cosas han empezado a cambiar y ahora es necesario que esta mejoría, que ya es una realidad en varios ámbitos de la economía, se traslade también al conjunto de la ciudadanía con medidas que nos permitan recuperar todo el terreno perdido debido a los recortes que se aplicaron en los años de crisis.

En este escenario se nos presentan retos importantes para afianzar el encaje de Canarias en las estructuras del Estado y en los mecanismos de cooperación entre la Administración estatal y el conjunto de las autonomías.

Me refiero a tres elementos cruciales de nuestro funcionamiento como sociedad y que, por tanto, no son intereses de un Gobierno concreto ni de un partido político en particular. Son intereses generales de toda la sociedad y el primero de estos objetivos es la renovación de los aspectos económicos del REF, que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados.

El 6 de febrero finaliza el plazo de enmiendas y este horizonte obliga a trabajar juntos para apuntalar nuestros derechos económicos fundamentales y evitar que, como ha ocurrido hasta ahora, nuestras empresas continúen compitiendo en una situación de desigualdad de oportunidades respecto a otras empresas radicadas en el resto del Estado. Por eso, el nuevo REF nos permitirá seguir modernizando y diversificando la economía canaria después de veinte años para garantizar que seamos competitivos en un mercado global.