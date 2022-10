Siete planes para experimentar Gran Canaria en su plenitud

La definición de Gran Canaria como continente en miniatura no es casualidad. La variedad de escenarios de la isla se presta a que disfrutemos de infinidad de actividades, pero hoy queremos centrarnos en algunas que nos harán experimentarla al máximo.

Ruta Cruz de Tejeda-Artenara

Las cumbres de Gran Canaria son uno de sus emblemas más significativos. Tenemos la ocasión de admirar sus parajes naturales realizando la popular ruta de senderismo que une Cruz de Tejeda con Artenara. Este sendero comienza por detrás del Parador de Tejeda y nos embarca en un trayecto de escenarios cambiantes donde nos acompañan vistas al Roque Nublo y al Roque Bentayga. De camino, pasaremos por el emblemático mirador de la Degollada de Las Palomas.

Al llegar a nuestro destino, podemos coronar la experiencia en el municipio más alto de la isla observando el paisaje en el Mirador de Unamuno. Si realizamos el recorrido a la inversa, al llegar a Cruz de Tejeda tenemos la oportunidad de almorzar en el Restaurante Asador Grill de Yolanda o en el restaurante del Parador.

Sendero Roque Nublo-Bentayga. / William Rodríguez

Escalada en roca

Gran Canaria también la forman montañas escarpadas. Para apreciar mejor nuestras formaciones naturales, practicar la escalada en roca de la mano de profesionales es un plan muy recomendable. En la isla podemos desarrollar esta actividad en entornos como el de La Sorrueda, que dispone de vías, paredes y grados para la escalada a cualquier nivel, lo que supone un lugar ideal para iniciarse en la modalidad.

Domingo de mercado

Pasear por mercados es una de las actividades preferidas para un fin de semana. Un plan que podemos disfrutar en diversos puntos de la isla los domingos. En Teror, la Basílica de Nuestra Señora del Pino se rodea desde hace más de dos siglos de puestos donde encontraremos toda clase de productos. Si seguimos subiendo con el coche, llegaremos al municipio de San Mateo, donde podemos comprar un queso, fruta recién cogida del árbol o cualquier artículo de artesanía en el emblemático Mercado Agrícola y Artesanal de Vega de San Mateo.

Pero, si lo que necesitamos es una opción en la capital grancanaria, el tradicional Mercado de Vegueta, con más de 150 años en sus espaldas, es la mejor opción. Al sur, algunos mercados populares son el Rastro de Maspalomas o el Mercado Agrícola y Artesanal de Puerto Rico, que se realiza cada dos domingos.

Ruta a caballo por Maspalomas

San Bartolomé de Tirajana contiene multitud de caminos para admirar sus parajes montañosos y vistas panorámica de Maspalomas y las dunas. Una manera original de disfrutarlos es montados en caballo, un plan que ofrecen escuelas de equitación como El Salobre Horse Riding. Con esta actividad, apreciaremos la naturaleza del sur de la isla mientras establecemos vínculos con uno de los animales más nobles.

Imagen de una calle de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria. / Turismo islas canarias

Paseo por Vegueta y Triana

El casco antiguo de Las Palmas de Gran Canaria ofrece la oportunidad de perdernos en calles con encanto que han visto a la ciudad crecer y expandirse. Pasear por Vegueta en familia siempre es un plan idóneo para desconectar y caminar junto a edificios históricos como el Museo Canario, el Gabinete Literario, la Catedral de Santa Ana o la Casa de Colón. Pero, si vamos a este barrio fundacional de la ciudad, inevitablemente también tendremos que pasear por Triana, donde en su Calle Mayor encontramos el pulmón comercial de la capital para hacer nuestras compras pendientes o tomarnos un helado.

Terraceo en Las Canteras

Pero si de pasear va el plan, otro lugar imprescindible para dejarnos llevar caminando es el Paseo de Las Canteras. Más de tres kilómetros de avenida con una propuesta gastronómica y de ocio tan amplia que muchos aún no saben todo lo que nos ofrece. Si aún no conoces El Trópico, no debes tardar en venir a su terraza a probar sus originales cócteles. Pero si lo que queremos es tomar algo con unas vistas de lo más más especiales, en la azotea del Rooftop & Terrace Aloe tendremos una de las mejores panorámicas del Paseo y del atardecer en la playa.

Playa de Las Canteras.

Hacer esnórquel

Debido a su sencillez, la práctica del esnórquel es una de las mejores maneras para apreciar la biodiversidad debajo del agua. Con unas gafas de buceo y un tubo, podemos divisar especies en su entorno en lugares ideales para esta modalidad de buceo libre. Algunos de ellos son Las Canteras, El Cabrón, Zoco Negro, Puerto de Mogán o Sardina del Norte. Otra de las localidades costeras idóneas para practicarlo es Maspalomas, donde algunas empresas nos facilitan esta experiencia con trajes de neopreno y aletas.