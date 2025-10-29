Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Finados en Vegueta. Cober
Las Palmas de Gran Canaria

Programa de la Noche de Finados en Las Palmas de Gran Canaria: horario y localización

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria conmemora la jornada del 31 de octubre en la Plaza de Santa Ana y la Alameda de Colón

CANARIAS7

CANARIAS7

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:33

Comenta

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recuperara la tradición del culto a las ánimas con la dramatización delepisodio de cólera que asoló la ciudad en 1851.

El programa se desarrollará el viernes 31 de octubre de 2025, y contempla dos actos principales: una recreación teatralizada y el tradicional concierto de Los Gofiones. La recreación, titulada «Ánimas, la muerte sin campanas durante el cólera de 1851», será representada por la Asociación Dragos y Laurel y forma parte del proyecto de revitalización del culto a las ánimas impulsado por el Instituto Canario de las Tradiciones.

Uno de los elementos centrales del evento es la recuperación del rito popular de ofrecer castañas y piñas asadas. Para ello, se instalarán hasta ocho puntos, cuatro de ellos en la Alameda de Colón y otros cuatro en la plaza de Santa Ana. Esta iniciativa se realiza en colaboración con MercaLasPalmas.

Horarios de la Noche de los Finados

  • 21:00-22:00h. «Ánimas, la muerte sin campanas durante el cólera de 1851», recreación de la Asociación Dragos y Laurel de la Villa de Moya. Alameda de Colón

  • 22:00-23:45h. Concierto de Los Gofiones. Plaza de Santa Ana

