Ni Halloween ni Día de Muertos: esto es lo que marca la tradición canaria

Se acerca el final del mes de octubre y no se habla de otra cosa que del disfraz de última hora para celebrar la noche de Halloween. La fiesta americana, igual que el culto mexicano de los altares y sus calaveras pintadas, ha ido ganando terreno en numerosos lugares con tradición propia. Y Canarias no se queda al margen, pero antes de incorporar todos estos elementos extranjeros, ¿qué se celebraba en la víspera del Día de los Santos?

En el archipiélago existe la tradición del Día de los «Finaos» o Finados -cuyo término significa «difuntos»- que se celebra en las islas desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Es un festejo en el que se honra el recuerdo de los seres queridos que ya no están entre nosotros y, al mismo tiempo, se comen productos típicos del otoño como las castañas, las manzanas, el queso de almendras e higos y el ron miel o el anís típico de cada zona.

El origen de esta tradición viene de mucho tiempo atrás, cuando los familiares y amigos se congregaban para velar y honrar la memoria de los difuntos durante la víspera del Día de Todos los Santos. A lo largo de la noche, contaban historias y anécdotas para recordarlos y comían productos locales.

Así decoramos El enrame

El enrame de papel picado consiste en colocar ramas de albahaca, romero, hayas o palmas en los templos y en los lugares por donde pasa la procesión esos días.

Otra costumbre popular era el «Pan por Dios», que se llamaba así porque era lo que regalaban los panaderos a sus clientes más fieles, que normalmente respondían al detalle con un: «Que te lo acreciente Dios».

El 'truco o trato' canario El 'Pan por Dios' y Los Santitos

Por lo que respecta a los denominados «Santitos», se trata de un ritual que ha de realizarse la mañana del primer día de noviembre. Los más jóvenes del lugar van por el vecindario portando una cesta y llamando de puerta en puerta. Cuando se la abren, preguntan: ¿hay Santitos? Y los vecinos les dan entonces nueces, almendras, castañas o higos, una acción muy similar al 'Truco o Trato' de Halloween.

En algunos lugares de las islas estas tradiciones están en desuso. Ante el auge de festividades extranjeras como Halloween, las instituciones refuerzan una programación de actos basada en las autóctonas, reclamando a los vecinos no olvidar la esencia canaria.

