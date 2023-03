La cantautora palmera Valeria Castro lanza su primer disco este viernes

Valeria Castro se ha convertido en una de las artistas canarias más reconocida tanto por la crítica como por el público. Tras su EP, 'chiquita', y una larga y exitosa gira con la que ha cruzado el charco, llegando incluso a actuar en Nueva York, la palmera nos trae su primer disco, 'con cuidado y con cariño'.

1.- 2022, sin duda alguna, fue un gran año para tu carrera musical, llevaste a cabo una gran cantidad de conciertos en todo el territorio nacional y además traspasaste fronteras, llegando a actuar en México y Nueva York. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Cuál ha sido el concierto en el que más has disfrutado?

Fueron experiencias increíbles. En cualquier sitio es un lujo poder presentar mi música, pero cruzar el charco tiene un encanto inegable, sobretodo en la parte latinoamericana, que de alguna manera me recordaba a las islas. Disfruté mucho el concierto en Ciudad de México, en el que me acompañaron amigos que admiro muchísimo como los chicos de Daniel, me estás matando o Leonel García; o Madrid a principio de año. Pero creo que nunca hay nada como tocar en casa, en La Palma.

2.- Por lo que hemos podido ver, 2023 parece que también será un gran año para tu carrera musical. Hace unas semanas, anunciabas en tus redes sociales que, este viernes 24 de marzo, lanzas tu primer disco titulado 'con cariño y con cuidado'. ¿Cómo nace este disco?

Este disco nace del aprendizaje. No es un disco conceptual pero tiene un hilo conductor. El amor propio guía mucho las canciones, sin olvidar lo cercano, los míos, que termina siendo también parte de eso propio que se quiere. Es por eso que la isla y mi familia están muy presente y eso me hace sentirme muy orgullosa.

3.- ¿Por qué elegiste, como título de tu primer disco, 'con cariño y con cuidado'?

Es un disco en el que me he visto más agresiva, más valiente para hablar de ciertos temas, más honesta, pero el miedo no se va nunca y siempre la fragilidad va de la mano de esa firmeza. Este «con cariño y con cuidado» era una forma de buscar ese equilibrio, mostrar que aunque pise firme y decidida, la última intención será siempre hacerlo y decirlo todo con cariño y con cuidado, como me enseñaron y me trataron siempre en casa.

4.- El primer single de este disco que lanzaste fue 'la raíz', un himno al autocuidado en el que resaltas lo importante que es quererse y priorizarse en determinadas ocasiones. Con la exposición mediática y el reconocimiento que estás obteniendo, ¿te cuesta priorizarte?

Mucho, la exposición y el reconocimiento es algo precioso pero que como todo en esta vida tiene una parte negativa. Te hace tender a la alerta, a la duda, y aunque se suela estar en alerta para defenderte, hay veces que terminas defendiendo todo menos a la niña más interna que realmente no quiere hacer daño a nadie y se ahoga un poco en la duda por incredulidad.

5.- El segundo single que tuvimos la suerte de disfrutar fue 'poquito'. Ternura y tristeza son palabras que podrían definir este tema. En él, vuelves a ahondar en la importancia de darse a uno mismo su lugar, pero esta vez, ubicándonos en el proceso de una situación que llega a su fin, y todo ello, comparado con el proceso de una flor. Además, 'poquito' sonoramente nos recuerda un poco a tu EP 'chiquita'. Sin duda, desde que lanzaste 'chiquita', hasta ahora, se nota una gran evolución artística, pero, ¿cuáles dirías que son las grandes diferencias entre ambos trabajos?

En cuanto a lo musical creo que la mayor diferencia reside en lo percusivo. Este trabajo está mucho más marcado por ritmos, por golpes, y aunque la guitarra siga estando presente hay más permiso para otras sonoridades y no tan absolutamente protagonista como lo era en chiquita. Con respecto a las letras creo que hay más madurez y aunque haya sido un proceso largo, el foco está más puesto en una misma.

6.- En los créditos de 'poquito', como en algunos de los temas del que será tu primer disco, aparecen Iván de la Rioja y Daniel Zepeda, integrantes de Daniel, Me Estás Matando, como productores del tema. ¿Cómo ha sido trabajar con los artistas mexicanos? ¿Cómo surgió?

A Iván y Daniel los conozco desde hace un par de años, compartimos equipo y siempre había admirado no solo su música sino su manera de producirla. La diferencia horaria siempre es algo problemática, pero todo se hace más ligero cuando con quien trabajas es con personas tan maravillosas como ellos. Fue un lujo contar con ellos en la producción además de con los chicos de Çantamarta.

7.- A 'poquito' le siguió 'lo que siento', tema en el que aúnas nuevos sonidos latinos con géneros más tradicionales y de raíz. Más alejado de los 2 singles anteriores que ya habías lanzado, ¿cómo definirías 'lo que siento'?

«Lo que siento» es un grito a lo sincero. Es una canción con aire a chacarera, una canción que lleva a lo folclórico desde lo actual. Fue una canción que disfruté mucho hacerla en el estudio y de la que tengo muchas ganas de ver cómo funciona en directo.

8.- Y, por último, nos sorprendiste con un último adelanto a lo que vendrá, 'abril y mayo', tema con matices rumberos, género que hasta ahora no habías probado. ¿Cómo surgió este tema?

Realmente surgió en el cuarto de mi casa. Al fin y al cabo, hay muchos géneros que se quedan en mi imaginario y me salen de alguna forma cuando me pongo a componer. Era otro género que nunca había probado y tenía ganas también de ser algo más valiente y englobar en el disco todo lo que tuviese ganas de que sonase, incluyendo un aire a rumba.

9.- Por lo que podemos intuir con los adelantos que has lanzado, es un disco que aboga mucho a la introspección, al cuidado de una mismo, al aceptar y soltar. ¿Todos los temas seguirán esta línea? ¿Hay alguna sorpresa o colaboración que nos puedas adelantar?

La verdad es que sí, de alguna forma esa es la línea argumental, a la que añadiría también la dignidad, el respeto a una misma como forma de amor propio. Al ser mi primer disco no he querido añadir ninguna colaboración, quería traer al frente todo lo que llevo dentro, mostrar la carta de presentación más honesta que me ha salido hacer y de la que estoy muy orgullosa.

10.- Hace poco, también adelantaste las primeras fechas de tu gira nacional, en la que anunciaste 3 fechas en Canarias. Además del repertorio, ¿qué diferencias habrá en los directos en comparación con tu anterior gira?

Esta gira va a ser muy distinta a la anterior. En los últimos 2 años la mayoría de los conciertos han sido en formato acústico, pero esta gira contará en la mayoría de fechas con la banda completa, incluidas las fechas de las islas.

11.- Con solo 23 años, has lanzado un EP, actuado en salas míticas de nuestro país, has presentado tus canciones en México, en Nueva York y, has logrado que tanto la crítica como el público se encariñen contigo y tus canciones. ¿Qué les dirías a todos aquellos jóvenes canarios que sueñan con subirse a un escenario y compartir sus canciones?

Siempre me da algo de vértigo aconsejar, pero les diría que escuchen y aprendan mucho, que se rodeen de gente que les haga bien y confíe en ustedes y que se permitan fallar, que este camino no es una cuerda floja, sino un camino con algunas piedras pero a la altura del suelo y no sobre un abismo.

La artista, que tiene presente siempre sus raíces, ha querido incluir en su nueva gira 3 fechas en las islas: