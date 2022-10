El universo televisivo de DC baja el telón

Fue una noticia que no sorprendió a nadie del mundo televisivo estadounidense. El máximo responsable del canal The CW, Mark Pedowitz, dimitió de su puesto. Era un movimiento lógico. La cadena, que era propiedad de CBS y Warner al 50%, fue vendida antes del verano a Nexstar, una empresa texana de comunicación. Los dos anteriores dueños se quedaron con una pequeña parte (12,5% de las acciones cada uno) del canal. Los nuevos propietarios ya habían señalado que querían darle un nuevo rumbo a la cadena y que Pedowitz, después de once años en la misma, no entraba en sus planes. A pesar de que había demostrado sobradamente su capacidad al exprimir cada dólar en las producciones de la casa.

Otro de sus aciertos fue dar cobijo en la cadena a todo un universo de superhéroes nacidos en los cómics de DC, propiedad de Warner desde hace cinco décadas, durante doce años. Apostó por cambiar la línea maestra de la cadena, que había acertado con series como 'Crónicas vampíricas' o 'Gossip Girl', y pescar en el caladero de la audiencia a un público masculino.

En ese giro, apareció 'Arrow', cuyo primer capítulo se emitió un 10 de octubre de hace una década. Una serie que bebe directamente de 'El caballero oscuro', la trilogía sobre Batman de Christopher Nolan. «Cuando me senté en la oficina de David Nutter (director del piloto), estaba llena de fotos de la película», confesó Stephen Amell, protagonista de la serie durante la presentación de la última temporada.

El actor canadiense, un desconocido para el gran público hasta entonces, se convirtió en Oliver Queen, un playboy multimillonario que llega a una isla perdida tras naufragar en el barco en el que viajaba con su padre. Cinco años después, reaparece de entre los muertos convertido en un arquero formidable llamado Flecha Verde, con el objetivo de acabar con los nombres de una lista negra. Todos ellos estuvieron involucrados de alguna manera en la muerte de su progenitor. Un argumento inicial que evolucionó en otras tramas, con nuevos antagonistas, y que se completó con algunas relaciones personales que los creadores de la serie no barajaron en un principio.

Imágenes de 'The Flash', 'Supergirl' y 'Arrow'. / r. c.

El ejemplo más claro es el papel de Emily Bett Rickards. La actriz, también canadiense y que dio vida a Felicity Smoak, iba a participar solo en un par de capítulos del primer curso como la secretaria altamente cualificada del recién llegado señor Queen. Pero la química entre los dos fue tan evidente que Amell pidió a los productores de la serie que se replantearan el papel de su compañera. Resultado: el contrapunto perfecto a la oscuridad que rodea a Flecha Verde en las ocho temporadas de la serie. Y todas, salvo la última, superando la veintena de capítulos por curso; algo que ahora es una anomalía.

A lo largo de estos cursos, 'Arrow' dejó de emitirse en 2020, se fueron presentando nuevos personajes que después crecieron en otras series, aunque con un tono muy diferente. Esos 'spin off' rehuían en cierta medida de ese aire 'gothamnesco' que rodeaba a Oliver Queen, siempre cavilando sobre la conveniencia de sus actos. Barry Allen estaba encantado con ser el hombre más rápido del mundo. Adquirió sus poderes en un laboratorio y se convirtió en Flash durante nueve temporadas. «No podría estar más honrado de estar asociado con este personaje probablemente para el resto de mi vida y de mi carrera», explicaba Gustin Grant en los primeros días de grabación de la última temporada de 'The Flash', que contará tan solo con trece capítulos.

Sin mezclar

Una cifra escasa para el formato habitual de estas series. Porque además de ir apareciendo sus protagonistas en la serie madre, otra de las características es que las series tenían una larga duración: 'The Flash' se va a cerrar el año próximo con nueve temporadas, 'Supergirl' alcanzó las seis y 'Legends of Tomorrow' llegó a las siete. Solo 'Batwoman', tres temporadas y un lío con cambio de protagonista incluida, y 'Black Lighting', cuatro cursos, rompieron esta dinámica. Tampoco estas dos series superaron la veintena de capítulos por temporada como las anteriores. Y es que el 'arrowverso', como se llama a este mundo, suma casi 800 capítulos en esta década.

Todas ellas muy diferentes, pero con una característica que The CW -y Warner- mantuvo desde el principio: no mezclar. Las películas irían por un lado y las series por su porpio camino.. No como ha hecho Marvel. Pero incluso la separación se llevó a las propias series, muy distantes de tono. La oscuridad de 'Arrow' se cruza con una 'Supergirl' mucho más desenfadada o un 'Legends of Tomorrow' que llega a puntos totalmente extravagantes, con parodias de 'Los ángeles de Charlie' y 'El equipo A' a través de 'crossovers' que encajaban muy bien. Incluso hubo un capítulo musical con Flash y Supergirl. Todo vale en el 'arrowverso'.