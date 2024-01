Los premios Emmy coronan a 'Succession' y hacen historia homenajeando a la diversidad

El drama mediático de HBO 'Succession' arrasó con seis premios Emmy coronando la noche al llevarse el máximo galardón a la mejor serie dramática con el que despidió su última temporada. La serie sobre la familia y la cobertura partidista de noticias desde la derecha política, con enormes implicaciones en la actualidad estadounidense, partía como favorita con 27 nominaciones este año, y reinó convertida en una de las series más premiadas de todos los tiempos con 75 nominaciones en total en sus cuatro temporadas,

El exitoso drama de Jesse Armstrong para HBO logró Emmys para su elenco incluidos los actores Kieran Culkin, Sarah Snook y Matthew Macfadyen, además del mejor guion y mejor dirección para Armstrong.

El glamour de Hollywood se concentró en la alfombra roja, que esta vez era plateada, para celebrar el 75 aniversario de los premios Emmy en una gran noche de la televisión retransmitida en directo por la cadena Fox desde el Peacock Theatre de Los Ángeles.

Una gala con meses de retraso

Los Emmy, que normalmente se celebran a mediados de septiembre coincidiendo con el comienzo de la temporada de programación televisiva de otoño, se retrasaron a este año debido a las huelgas de actores y guionistas, lo que creó un extraño anacronismo temporal.

Así, con un retraso de cuatro meses que para Hollywood es casi una eternidad, la ceremonia se vio en enero de 2024 realizando la entrega de premios de las nominaciones anunciadas el pasado 12 de julio, dos días antes de que comenzara la huelga del SAG, correspondientes a la programación emitida entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.

El desfase de tiempo creó situaciones extrañas como el de tener en competición programas fuera de emisión como 'The Daily Show' con Trevor Noah, por ejemplo, que fue ganador de un Emmy a pesar de haber estado fuera del aire desde finales de 2022.

Seis premios para 'The Bear'

La primera temporada de la serie de FX, de alta presión, estrés y humor soterrado, 'The Bear' remató la noche con seis galardones incluido el premio a la mejor serie de comedia, el máximo premio en esa categoría. En otro desfase temporal 'The Bear', cuya primera temporada se emitió hace más de 18 meses, competía por Emmys en plena emisión de su brillante segunda temporada, algo que sin duda influyó en las votaciones de los miembros.

El elenco de 'The Bear' posa con los galardones. REUTERS

Además, el creador y director de 'The Bear', Christopher Storer se llevó a casa dos Emmys por la mejor dirección y el mejor guion. Y en la interpretación, Jeremy Allen White recogió el premio al mejor actor, Ebon Moss-Bachrach al mejor actor secundario, y Ayo Edebiri logró el de mejor actriz de reparto.

Dos mujeres afroamericanas premiadas

Con la victoria de Edebiri y Quinta Brunson de 'Abbott Elementary' ganadora del premio a la actriz principal en una serie de comedia, los premios Emmys hicieron historia marcando la primera vez que dos mujeres afroamericanas ganan ambos premios en el mismo año.

'​Bronca', la serie estrella de Netflix, dominó las categorías de series limitadas o de antología, ganando cinco premios, incluidos los de los actores Steven Yeun y Ali Wong, que se convirtió en la primera mujer de ascendencia asiática en ganar un Emmy por un papel principal.

El creador y director de la serie, una de las más singulares de los últimos años, Lee Sung Jin logró el Emmy a la mejor dirección de una miniserie o película y a la serie mejor escrita.

Lee Sung, que basó su serie en un incidente en la carretera en su vida real y en historias personales, rindió un sentido homenaje a su elenco «por su amor tan incondicional».

RuPaul, presentador más premiado

El programa de competición de telerrealidad de RuPaul logró la quinta victoria para 'Drag Race', convertido en el presentador más premiado en la historia de los Emmy. Acompañado por una legión de drag Queens en el escenario, RuPaul se refirió a la ola de leyes anti-LGBTQ que arrasa el país. «Si una drag queen quiere leerte un cuento en una biblioteca, escúchala, porque el conocimiento es poder, y si alguien intenta restringir tu acceso al poder, está tratando de asustarte», señaló.

En un premio separado, se otorgó un galardón especial a la directora ejecutiva de Glaad, Sarah Kate Ellis, una organización sin fines de lucro de defensa LGBTQ+, por su asesoría en programas y películas de televisión que involucran personajes queer y trans.

Al presentar el premio, Colman Domingo señaló que el grupo ha sido fundamental para «asegurar que las realidades que enfrentamos fuera de la pantalla estén representadas en la pantalla». «El mundo necesita urgentemente historias que cambien la cultura sobre las personas transgénero» en un momento en el que la gente difunde «mentiras crueles y dañinas» sobre la comunidad, señaló tras recibir el premio.

La estrella de 'The White Lotus' Jennifer Coolidge ganó el galardón a la mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática, su segundo Emmy de esta serie por su papel como la absurda Tanya McQuoid.

Elton John, un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony

El programa de comentario político humorístico de John Oliver Last Week Tonight, con 28 victorias pasadas y que rara vez ha perdido un Emmy, se llevó a casa dos nuevos galardones: al mejor guion de un programa de variedades para John Oliver, logrando su octavo Emmy consecutivo. Y un segundo Emmy a la mejor serie escrita.

Niecy Nash-Betts se llevó a casa su primer Emmy como mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión por su papel de madre afligida e implacable en la serie de Netflix 'Dahmer', y ante un gran ovación dedicó su premio a todas las mujeres de color que en el pasado fueron olvidadas en los premios.

Otros ganadores incluyeron al actor Paul Walter Hauser que obtuvo el premio al mejor actor secundario en una miniserie o película de televisión por su interpretación de un asesino en serie en 'Black Bird', el programa que se emite en Apple TV+.

También 'Farewell from Dodger Stadium' de Elton John para Disney+ fue galardonada como mejor especial de variedades en directo. Elton John, que no pudo asistir a recogerlo debido a una lesión en la rodilla, quedó convertido en una de las pocas estrellas que sustentan el EGOT, con un premio Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. En un comunicado dijo sentirse 'increíblemente honrado' señalando que el «viaje hasta este momento ha estado lleno de pasión, dedicación y con el apoyo inquebrantable de mis fans en todo el mundo«.

Momentos para el recuerdo con los protagonistas ed 'Cheers', 'Ally McBeal' y 'All in the Family'. REUTERS

Momento para la nostalgia

La nostálgica edición número 75 de los Emmy incluyó también reuniones en el escenario de programas como 'Los Soprano', 'Cheers', 'Ally McBeal', 'All in the Family' y 'Grey's Anatomy'. Los programas que se fueron a casa con las manos vacías fueron 'Ted Lasso', 'The Crown', 'The Last of Us' y 'Wednesday'. 'Better Call Saul' también se convirtió en el programa más desairado en la historia de los Emmy al no ganar ningún premio de las 53 nominaciones a lo largo de su trayectoria.

El presentador Anthony Anderson, actor y humorista nominado en el pasado, aunque nunca ganador, a 11 premios Emmy por su papel en series de televisión como «Black-ish», celebró los numerosos premios obtenidos por actores negros. «Vamos a matar la noche de los Emmys de chocolate», señaló.

Aunque los Globos de Oro nunca han sido un indicador sobre lo que pueda pasar en los Emmys, el hecho de que este año se celebraran antes proporcionó momento a muchos de los programas premiados hace una semana que benefició a muchos en la competición televisiva.

Debido a que el alto número de premios Emmy excede las tres horas de la entrega en directo, los premios Emmy de las Artes Creativas, que honran a artistas y miembros del equipo y de la industria de la televisión, fueron adjudicados por separado el fin de semana pasado.

Las victorias más destacadas incluyeron la del expresidente Barack Obama que ganó un Emmy al mejor narrador por su serie documental de Netflix, «Trabajar: Qué hacemos todo el día». Así mismo, Carol Burnett aceptó el premio al mejor especial de variedades pregrabado por el programa de NBC «Carol Burnett: 90 Años riendo + Amor».