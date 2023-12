10 series que no olvidaremos de 2023

Hubo despedidas sonadas, adaptaciones muy celebradas, regresos esperados y por supuesto nuevas producciones que no decepcionaron. Cuesta elegir entre tanta oferta (las plataformas cada vez producen más), pero si se busca se pueden encontrar títulos que consiguen mantener al espectador enganchado frente a la pantalla durante varias horas. Zombies, fanáticos religiosos, policías novatos y millonarios desesperados se dieron cita en 2023. ¿Qué personajes te atraparon a ti? Te animamos a escoger tu serie favorita al final del artículo.

Lo que parecía ser otra historia sobre una familia de ricos idiotas e insoportables acaba convertida en una de las mejores series de la historia. Porque 'Succession' es Shakespeare, y Freud, y Saturno devorando a sus hijos, y un padre que es una bestia porque destruye todo lo que hay a su alrededor, y unos hijos que solo han aprendido a quererlo a través del miedo. 'Succession', además, es un grupo de actores extraordinarios, una ajustadísima dirección, un humor negro y acidísimo y un guion que te conduce hasta una temporada final que reescribe todas las reglas de la televisión.

La cosecha anual británica sigue ofreciendo, bajo el sello de la BBC, lo mejorcito de la temporada, con el aliciente de que las sesiones suelen contar con los episodios justos, sin material de relleno ni anodinos episodios de transición. 'Blue Lights' es una delicia cuyo mayor tirón son sus elaborados personajes y la relación entre ellos, bien defendidos por un plantel que llama poderosamente la atención en un panorama audiovisual en el cual cada vez se cuidan menos las interpretaciones y la evolución de lo roles en acción, aquí centrada en un grupo de policías en periodo de prueba que patrullan las calles de Belfast, con los peligros que ello conlleva por razones políticas.

Si cada familia infeliz lo es a su manera, la familia Puig Baró es infeliz de todas las formas posibles. Y los Javis abordan los motivos de esa infelicidad y sus consecuencias a lo largo de tres décadas en 'La Mesías' combinando extraterrestres, fanatismo religioso, abusos, raves, YouTube, Donen, Lanthimos, Jefferson Airplane y Cecilia, ingredientes que podrían haber dado como resultado un mejunje pero que, en manos de los Javis y con las proporciones adecuadas, se convierten en un cóctel explosivo y perfecto.

Monumental, incomodísima y con un humor amargo, 'La Mesías' será la primera serie española que se proyecte en Sundance.

Nadie se espera que detrás de una premisa aparentemente sencilla -Ana ha decidido dejar su trabajo como ayudante de un artista de éxito, para buscar su propia identidad- se encuentre una serie con ganas de hacer pensar tanto, con el propósito de cuestionar el modo en que nos relacionamos y los asuntos a los que damos importancia. Juega con el humor absurdo, se adelanta a dilemas a los que no tardaremos en enfrentarnos y usa los dobles sentidos de un modo realmente ocurrente. Álvaro Carmona que ya sorprendió con 'Gente hablando' vuelve a proponer una ficción basada en encuentros en los que los efectos especiales se camuflan en las conversaciones. Una sorpresa inesperada.

'The Last of Us' desbarata todos los prejuicios que podían existir ante la adaptación de un videojuego de zombis. Más cerca del drama psicológico que del cine de acción, esta historia postapocalíptica arrebata deteniéndose en un 'flashback' para profundizar en el origen de Joel y Ellie o con una digresión como la inesperada historia de amor entre dos hombres, que rompió el corazón a los espectadores en el tercer capítulo. El carisma de Pedro Pascal y Bella Ramsey y la elegancia tras las cámaras de Ali Abbasi, autor de las soberbias 'Border' y 'Holy Spider', contribuyen al éxito de una serie imprevisible y memorable.

Rian Johnson, artífice de la franquicia 'Puñales por la espalda', es el responsable de esta ficción, llena de ingenio y humor, que se mira en títulos como 'Colombo'. En ella, Natasha Lyonne da vida a Charlie, una mujer desocupada y despreocupada capaz de detectar la mentira en las palabras de los demás. La acción arranca mostrando al espectador el crimen de cada capítulo -aquí ya sabemos desde el principio quién es el asesino-, para después saltar atrás en el tiempo e introducir a la propia Charlie en la historia, revelando su relación con la víctima, el verdugo y la galería de personajes que trufan cada historia, poniendo el foco en sus pesquisas hasta dar con el culpable de los hechos. Una delicia de procedimental que se retuerce y cambia para romper las expectativas del espectador.

«Me da pereza que lleguen los viernes». Lo dice el personaje de Esperanza Pedreño en 'Poquita fe', la serie de comedia de Movistar Plus + creada por Pepón Montero y Juan Maidagán. 12 episodios (uno por cada mes del año) en los que conocemos a José Ramón y Berta, una pareja corriente y moliente que nos recuerdan lo mundano que es vivir. En esa rutina azuzada por el conformismo y la insatisfacción se cuelan personajes memorables y situaciones cómicas que desarrollan un costumbrismo tan reconocible que a veces se te congela la sonrisa. Ingeniosa, ágil y con una imagen un tanto austera (por no decir orgullosamente cutre), 'Poquita fe' es la serie más terrenal del año.

Disney tiembla. Con Marvel no le están saliendo las cuentas. Los superhéroes pinchan y el futuro del audiovisual mainstream pasa por los videojuegos y la cultura oriental. 'One Piece', el genial manga, el brutal anime, se ha universalizado lo suficiente para dar un puñetazo en la mesa. Con un inspirado casting, diverso e inclusivo, de manera natural, el popular cómic, obra del mangaka Eiichiro Oda, quien ha participado en la producción como asesor, ha dado pie a uno de los pelotazos del año. La adaptación a imagen real de las tropelías de Luffy y compañía, rodada en inglés para aumentar su internacionalización, mantiene el espíritu del material partida y ha introducido sugestivos cambios en beneficio de la narrativa. El resultado ha convencido a eruditos y profanos. Una buena aventura de piratas plagada de sorpresas y personajes entrañables.

John Wilson, un entrañable gafapasta de Brooklyn, lleva tres temporadas proponiéndose entender el género humano, pero el de verdad. Encontrará empuñando su cámara a decenas de personas increíblemente especiales, con una cosa en común: ningún problema en mostrar sus vidas y sus rarezas, orgullosos ante la cámara y lejos de la mirada condescendiente del espectador que más se parece a Wilson: leído, cinéfilo, informado y con un educado sentido del ridículo y lo hortera del que los protagonistas de Wilson se han liberado por completo. Ante la pantalla, y tras una primera risa, descubrimos que hay algo muy profundo que nos conecta con ellos.

Una serie sobre Isabel II de Inglaterra que trasciende con mucho a una historia sobre monarquías, de esas que los británicos realizan primorosamente. Habla de los últimos 80 años del siglo XX y de los primeros 20 del siglo XXI en Gran Bretaña, de su historia y de sus gentes. Todo narrado con un estilo exquisito, una ambientación fabulosa y unas interpretaciones de primera fila. Más que una clase de historia es una lección de vida.