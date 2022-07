Crítica de la temporada 4 de 'Stranger Things' (volumen II): un final pretencioso, una épica temporada

La división de la cuarta temporada de 'Stranger Things' en dos volúmenes fue noticia. Lo fue porque el reparto de episodios se antojaba extraño desde el principio: siete capítulos para el primer volumen, dos capítulos para el segundo y último. Pero también porque 'Papá' y 'El plan', como finalmente se han dado en llamar los dos últimos episodios, se iban hasta la hora y 25 minutos, en el caso del primero, y hasta las dos horas y media, en el caso del segundo.

Vistos ya los dos últimos capítulos, resulta más fácil entender por qué los hermanos Duffer dejaron para el segundo volumen 'Papá' y 'El plan', más allá de las razones estratégicas que pueda tener la plataforma. Los dos episodios son la recta final de la temporada y sus arcos argumentales resultan mucho más concisos, con respecto a lo que propone el grueso de la nueva temporada. No acertaron, en cambio, a la hora de establecer la duración de los capítulos. El exceso de metraje acaba desbaratando y ralentizando una propuesta interesante, que brilla por momentos -la épica 'batalla' final, con nuestros protagonistas repartidos en distintos rincones y realidades del planeta es solo un ejemplo- pero acaba haciéndose tediosa. No existe razón alguna para alargar algo cuyas bases se sientan en la primera media hora de esta segunda parte de la ficción y cuya resolución, en cambio, no veremos hasta tres horas y media después.

Pero vayamos por partes y recordemos cómo habían quedado las cosas hacia el final del primer volumen que, supongo, ya has visto, si es que estás leyendo esto. Si no, ten en cuenta que a partir de aquí comienzan los spoilers. El grupo de amigos se encuentra dividido por vez primera. Tras mucho pensárselo y no sin reticencias, Once (Millie Bobby Brown) decide irse con el doctor Owens (Paul Reiser) y con el doctor Martin Brenner alias Papá (Matthew Modine) a una base escondida bajo el subsuelo del desierto para tratar de recuperar sus poderes.

Dustin (Gaten Matarazzo), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Lucas (Caleb McLaughlin), Robin (Maya Hawke), Nancy (Natalia Dyer) y Eddie (Joseph Quinn) -el personaje es uno de los grandes aciertos de esta temporada- lograban escapar del primer encuentro con el temible Vecna / Uno, aunque Nancy se llevaba de regalo una espantosa visión del futuro que está por venir. Mientras tanto, Jonathan (Charlie Heaton), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) y Argyle (Eduardo Franco), el insulso nuevo amigo de Jonathan, están buscando a Once. Mientras tanto, al otro lado del planeta, en la Union Soviética, Joyce (Winona Ryder) se ha embarcado junto al lunático Murray (Brett Gelman) -es un descubrimiento el personaje en esta temporada- en una difícil misión: liberar a Jim (David Harbour) del campo de concentración ruso en el que se encuentra atrapado. Al final del primer volumen, se reencuentran.

Así están las cosas cuando arranca el segundo volumen. Perdidos y sin contacto con Once, el grupo de siete amigos traza un plan que parece casi un suicidio para acabar con el monstruo que está poniendo en peligro Hawkins y a Max, la joven que logró salvarse de una muerte casi segura escuchando la todopoderosa 'Running Up That Hill' de Kate Bush. Dado que para acabar con sus víctimas Vecna debe entrar en un trance similar al que Once debe someterse para introducirse en las mentes de los demás, Dustin propone tenderle una emboscada. Max será su señuelo y cuando vaya a atacarla tratarán de acabar con la versión corpórea de este maestro de los sueños. Mientras tanto, Jim, Joyce y Murray tratan de salir de la Unión Soviética, y Jonathan, Will, Mike y Argyle siguen buscando a Once, que parece haber recuperado ya buena parte de sus poderes. Su forma de ayudar a los amigos es, por decirlo de alguna manera, un poco tramposa.

Unas bases sencillas

Lo más sorprendente de todo es que las sencillas bases de los dos capítulos se asientan en apenas media hora, necesitando otras tres horas y media para resolverlas. Es una exageración, incluso para quien se identifica como fan, que da lugar a idas y vueltas sin sentido y a esquemas que se repiten. Y es una pena porque no hacía falta tanto metraje para que todas las piezas acabaran encajando. Como en el anterior volumen, uno sigue teniendo la sensación de que los guionistas no saben qué hacer con tantos personajes y si bien Nancy, Once, Mike, Steve, Eddie o Dustin están exquisitamente articulados, otros como Jonathan, Argyle o Will carecen de fuerza. Especialmente sangrante es este último caso, no tanto porque no se explicite qué le pasa -todos intuimos qué le pasa- sino porque sus apariciones están mal escritas. Tampoco ayuda que Noah Schnapp, el actor que le da vida, sea el peor intérprete de un elenco lleno de carisma y muy muy solvente -las dos emocionantes secuencias que comparten Gaten Matarazzo y Joseph Quinn son un ejemplo de ello-.

Y aunque está lleno de emoción -difícil que no se le escape alguna lagrimilla al espectador-, el epílogo no hace más que alargar un final pretencioso, que parece casi un pegote a una temporada épica no solo en lo que cuenta sino también en el cómo lo cuenta. Es puro cine, de verdad. Queda, ahora sí, una temporada para que nos despidamos de los chicos de Hawkins. Se hará larga la espera.

Las cuatro temporadas de 'Stranger Things' están disponibles en Netflix.