Las series que se estrenan este fin de semana

Los hay afortunados que ya están de vacaciones y pueden disfrutar relajadamente de las nuevas producciones que llegan a las plataformas digitales. Netflix sigue apostando por la ficción española con el estreno este fin de semana de la miniserie carcelaria 'La noche más larga'. No es el único thriller entre rejas que llega, se suma 'Encerrado con el diablo'. También hay sitio para la comedia adolescente con '¡Qué susto, tía!', nueva serie de Lana Condor que pretende hacer más llevaderos los días de verano.

Pero no son los únicos estrenos que aterrizan en las plataformas digitales este fin de semana. Hay más:

1 Netflix 'La noche más larga'

Este thriller coral atrapa al apostar por un reparto coral y suceder en tiempo real, lo que recuerda a otros títulos como '24'. 'La noche más larga' llega a Netflix este viernes 8 de julio. Todo parece apacible en la noche del 24 de diciembre, cuando un grupo de hombres armados rodean la prisión Monte Baruca y cortan las comunicaciones con el exterior. Su objetivo es liberar a Simón Lago (Luis Callejo), un peligroso asesino en serie. Si los guardias lo entregan, el asalto acabará en cuestión de minutos. Pero Hugo (Alberto Ammann), el director de la prisión, se niega a obedecer y se prepara para resistir el ataque.

2 Netflix '¡Qué susto, tía!'

Y de la acción y el suspense a la comedia juvenil con toques de humor negro. La nueva serie de Lana Condor aterriza en Netflix este viernes. '¡Qué susto, tía!' sólo pretende que desconectemos de la rutina durante los minutos que dura.

La historia de centra en dos amigas que tratan de hacerse notar en su último año de instituto. Pero cuando una de ellas se convierte en fantasma, su vida da un giro completo.

3 Apple Tv 'Encerrado con el diablo'

El creador de esta serie y guionista es nada menos que Dennis Lehane, un experto en explorar en las profundidades del alma humana. Dividida en seis capítulos y basada en hechos reales, se centra en un asesino de jóvenes.

La serie es una adaptación de las memorias criminales 'In With The Devil' de James Keene y Hillel Levin. La historia empieca cuando el futbolista estrella del instituto, hijo de policía condecorado y traficante de drogas convicto Jimmy Keene (Taron Egerton) es sentenciado a 10 años en una prisión de mínima seguridad. Entonces le proponen dos opciones: entrar en una prisión de máxima seguridad y hacerse amigo del presunto asesino en serie Larry Hall (Paul Walter Hauser), o quedarse donde está y cumplir su sentencia completa sin opción a libertad condicional. Pronto Keene se da cuenta pronto de que su única salida es conseguir una confesión y averiguar dónde están enterrados los cuerpos de varias niñas. Pero, ¿está diciendo la verdad este presunto asesino? ¿O es esta solo la historia de un mentiroso en serie?

Esta dramática y cautivadora historia subvierte el género criminal al contar con la perspectiva de las personas que son puestas entre rejas para resolver sus misterios.

La serie llega este viernes a 'Apple Tv'.

4 Disney+ 'Tierra de oportunidades'

La nueva serie de estreno en Disney Plus+ recupera a Cecilia Suárez como protagonista. En España la actriz se hizo popular en 2018 con su papel como Paulina de la Mora en 'La casa de las flores'.

'Tierra de oportunidades' es un drama que abarca generaciones sobre dos familias latinas que compiten por la riqueza y el poder en el valle de Sonoma en California.

5 Netflix 'Mal negocio'

Este drama financiero visto desde el humor está disponible desde el miércoles. La nueva producción alemana de Netflix podría describirse como 'El lobo de Wall Street' alemán.

Desesperado por que su start-up triunfe, un ambicioso cerebro de las finanzas miente, juega sucio y estafa para convertir su fraudulenta empresa en un éxito.

Un relato basado en hechos reales que saltó de Alemania al resto del mundo.

6 Netflix 'Control Z'

Llega a su vez a Netflix la temporada 3 de la serie mexicana 'Control Z'. El grupo de adolescentes debe seguir enfrentándose al misterioso personaje que les hace la vida imposible.

Después de que un hacker revele los secretos más íntimos de los estudiantes a toda la escuela, el orden social en El Colegio Nacional de Ciudad de México está de cabeza. Los jóvenes populares son marginados, los marginados ganan estatus y todos son sospechosos.