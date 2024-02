RTVE pedirá explicaciones a BBC por una serie llamada 'The Ministry of Time' «No sé cómo se arreglará el asunto y deseo toda la fuerza y suerte a TVE, pero me extraña que nadie de la BBC conociera la serie porque se emitió en Netflix en Reino Unido», dice Javier Olivares, cocreador junto a su hermano Pablo

Ocurrió el pasado miércoles. La BBC anunció la llegada de varias series originales y entre ellas se encontraba una titulada 'The Ministry of Time', basada supuestamente en una novela homónima de nuevo cuño escrita por Kailane Bradley. El título, idéntico al de la ficción española 'El Ministerio del Tiempo', creada por Pablo y Javier Olivares, hizo saltar todas las alarmas. ¿Se trataba de un plagio? La escritora ha negado la mayor: «Mi novela debut, 'The Ministry of Time', que se publica este mes de mayo, es un trabajo original de ficción. Nunca he visto la serie de Televisión Española y los títulos idénticos son una desafortunada coincidencia», explicaba en un comunicado. En la novela, el Gobierno crea un departamento en el trabajan distintos personajes históricos para corregir errores a lo largo del tiempo. Un punto de partida que es, básicamente, el de la ficción española estrenada en 2015.

De momento, RTVE ya ha anunciado que pedirá «explicaciones a BBC sobre el anuncio que realizó sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses». Además, la Corporación señala que «ni RTVE ni la productora de 'El Ministerio del Tiempo' han otorgado ninguna licencia a BBC ni a productoras para su adaptación». Por su parte, Javier Olivares ha dicho en Twitter, con ironía, que «es un honor» que 'El Ministerio del Tiempo' haya sido plagiada, tanto en EE UU, donde hubo una serie llamada 'Timeless' que seguía la premisa de la ficción española, como en Reino Unido. Eso sí, está convencido de que «alguien le ha metido un gol, y en propia puerta, a la BBC», asegura. A olivares le extraña que «nadie de la BBC conociera la serie porque se emitió en Netflix en Reino Unido, 'Variety' y otros medios profesionales internacionales hablaron claramente de lo ocurrido entre 'El Ministerio del Tiempo' y 'Timeless', hay crítica del libro del pasado 1 de enero que ya habla de la similitud evidente» y, finalmente, «si te metes en google y tecleas 'Ministry of Time'» sale el cartel de la serie entre los primeros resultados.

