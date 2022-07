Las plataformas se ajustan el cinturón

A Netflix solo le llegan buenas noticias de Hawkins, donde los protagonistas de 'Stranger Things' siguen acumulando visionados y batiendo récords. Fuera de esa realidad paralela el panorama para la plataforma es más aciago y por ello ha comenzado a tomar medidas con las que atraer a más público y cuadrar las cuentas. No es la única emisora de estas características que se ajusta el cinturón. La burbuja del streaming amenaza con estallar (o al menos desinflarse) y ante este temor conviene replantear los planes de negocio futuros.

El balance en los primeros meses de 2022 no es malo. Al menos no lo es para todos los agentes implicados. Es verdad que Netflix perdió 200.000 suscriptores a nivel mundial, pero otras como HBO Max y Disney aumentaron su número de clientes. Pese a todo el sector contempla la situación con cautela. Posiblemente por aquello de que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.

Netflix ya detectó a finales del año pasado que uno de los problemas de su modelo de negocio eran las contraseñas compartidas. Pero no era el único y para resolver algunos la solución no está en su mano, como el aumento de la competencia. Cuando ellos comenzaron eran prácticamente los únicos. Ahora comparten mercado con más de una decena de empresas con catálogos plagados de películas y series y eso exige pelear más. Prime Video, Apple, Starzplay o Hulu han llegado con intención de quedarse. No obstante, la preocupación global se centra en las consecuencias de la guerra de Ucrania y en la recesión económica que se aproxima en todo el planeta. Es más que probable que esto se traduzca en la cancelación de un buen número de suscripciones. Y eso, por supuesto, deriva en el descenso de beneficios.

Ante eso las plataformas anuncian acciones y nuevos planes. El más cacareado ha sido el de Netflix, que comenzará a incluir anuncios en sus visionados como ya hacen otras empresas audiovisuales. Ted Sarandos, coCEO y director de Contenidos, lo confirmó en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. ¿Eso quiere decir que se interrumpirán los metrajes con publicidades? No. Como ya sucede en la competencia se suelen introducir al principio o al final de cada obra. ¿Deberán pagar ese peaje todos los usuarios? Tampoco. Solo los que contraten un plan más barato. Habrá otras opciones más caras en las que se omitirán las promociones. Con esto se pretende conquistar o retener a una audiencia con menores posibilidades económicas.

En un proyecto parecido trabaja Disney+, que planea contar con un servicio similar antes de acabar 2022. Esta posibilidad llegará primero a Estados Unidos y saltará después al resto del mundo. Los productos infantiles, según han avanzado algunos medios americanos, estarán libres de publicidad.

Recorte de los presupuestos

Las medidas van más allá de las diferentes cuotas para los clientes. Las restricciones afectan a otras áreas. La revista Variety publicó esta semana que la fusión entre Warner y Discovery va a afectar a la oferta final de HBO. Entre las decisiones tomadas, fruto de esta reorganización, está la de no producir más series originales en países nórdicos, Centroeuropa, Países Bajos y Turquía. España y Francia se han librado y continuarán contando con títulos propios. Los usuarios de la plataforma ya habrán percibido este movimiento, puesto que algunas ficciones producidas en esos territorios han desaparecido ya del catálogo. Aquellos proyectos que se encontraban en proceso de desarrollo no se salvan, se han cancelado automáticamente.

Otro medio americano, esta vez económico, Bloomberg, también se hace eco esta semana de la situación por la que atraviesa el streaming. De hecho este todavía va más allá y asegura, de manera categórica, que la era del Peak TV se ha acabado y advierte de que la austeridad se ha instalado en la mayoría de estas empresas estadounidenses.

Esta tesis se basa en los recortes que muchas de ellas han aplicado a la hora de dar luz verde a algunas producciones. Será más difícil que salgan adelante ideas que requieran grandes desarrollos. De hecho algunas, como 'Demimonde', que HBO había encargado a JJ Abrams (el cocreador de 'Perdidos') han sido abortadas. Exceptuando el caso de Apple TV (para quien no parece que haya crisis de momento) todas las plataformas están revisando sus presupuestos.

Habrá excepciones. Prime Video no va a echar el freno con la adaptación de 'El señor de los anillos'. De cómo funcione -como foco de atracción para suscriptores- dependerán más desembolsos similares. Lo mismo pasa con la precuela de 'Juego de Tronos'. 'La Casa del Dragón' se salva de los recortes, de momento. El beneplácito o no de la audiencia será quien dicte sentencia.