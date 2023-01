Escenas de cama, llamadas y encuentros furtivos: así retrata la serie de Antena 3 la relación entre Bárbara Rey y Juan Carlos I

La controvertida relación que mantuvieron Bárbara Rey y el rey emérito es una de las tramas que más dará que hablar de la serie 'Cristo y Rey', que retrata el modo en que se conocieron la actriz y el domador Ángel Cristo y su complicada convivencia. La que fuese musa del destape fue protagonista durante años de rumores y elucubraciones por sus presuntos amantes. Una reciente serie documental de HBO desvelaba audios bastante comprometedores sobre el modo en que se relacionaron ella y el rey Juan Carlos. En 'Salvar al Rey' se ofrecen detalles además de cómo los servicios secretos se encargaron de ocultar los encuentros entre ellos.

La serie 'Cristo y Rey', que ha estrenado Atresplayer, no tarda en abordar esta parte en la vida de Bárbara Rey. En el primer capítulo ya se incluyen algunas secuencias en las que se describen los encuentros entre ambos, cuando él era ya rey de España y ella vivía su etapa de esplendor profesional tras el fin de la dictadura. El actor Cristóbal Suárez es el encargado de encarnar al padre del rey Felipe VI. Toma así el relevo de otros intérpretes españoles que han afrontado idéntico reto en producciones anteriores, como Fernando Cayo ('Adolfo Suárez, el presidente'), Juanjo Puigcorbé ('Felipe y Letizia'), Lluis Homar ('El día más difícil del Rey'), Fernando Gil ('El rey') y Jorge Suquet ('Sofía').

Cristóbal Suárez como el rey Juan Carlos. / RC

Belén Cuesta tiene el reto de dar vida a Bárbara Rey, que ha sido asesora de la serie. Por este motivo lo que en ella se cuenta tiene más valor. Hasta ahora la vedette había evitado dar explicaciones sobre aquella relación y únicamente había realizado insinuaciones. Este es el primer proyecto en el que va más allá con el tema. Atresplayer prepara además una serie documental sobre la actriz.

El inicio de 'Cristo y Rey' cuenta cómo el Rey solía llamar a menudo a la vedette y que ambos mantenían encuentros recurrentes. En el primer capítulo el personaje del Rey se persona en su moto en las inmediaciones de los estudios donde trabaja Bárbara Rey para recogerla. En otra secuencia le envía un ramo de flores y un collar de valor. Este último lo luce en la cama desnuda mientras habla con el emérito en otra escena.

El episodio termina con la visita de Bárbara Rey al mismísimo Palacio de la Zarzuela. La actriz es recogida por un chofer y trasladada hasta la residencia de Juan Carlos I. «Majestad», le dice cuando este le recibe. «Cuántas veces te he dicho que no me llames así», le responde él. La serie consta de ocho capítulos, en los que se seguirán relatando cómo se desarrolló esta aventura. El morbo por saber hasta dónde llegarán está servido.

Montse García y Daniel Écija son los productores ejecutivos de esa ficción del sello Series Atresmedia. El mismo Daniel Écija es el creador de 'Cristo y Rey', que ha sido dirigida por David Molina. Jaime Lorente encabeza el reparto en el que también figuran Jesús Castro, como Paquirri; Adriana Torrebejano, como Chelo García Cortés; o David Lorente, como Paco Ostos.