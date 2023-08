'Erin Carter', un nuevo 'thriller' con muchos secretos por resolver

Semana de pocas novedades, pero que prácticamente monopoliza Netflix. La plataforma ofrece para los últimos días de agosto un menú variado, como suele ser habitual. Una telenovela colombiana como 'Romina poderosa' para atraer al público al que le gustan los giros y las cabriolas argumentales de este tipo de series; un 'thriller' con todas las dosis de acción e intriga como '¿Quién es Erin Carter?' y su última apuesta por el anime con 'One Piece', uno de los títulos más importantes y más vendidos de la historia del cómic japonés.

24 de agosto Netflix '¿Quién es Erin Carter?'

El gigante rojo vuelve a apostar por un género que, en líneas generales, le ha funcionado muy bien, el 'thriller'. 'Fauda', 'Atracadores' o más recientemente 'El agente nocturno' son ejemplos de series que han conseguido el favor de los suscriptores, Ahora quiere repetir el éxito con '¿Quién es Erin Carter?', serie británica protagonizada por Evin Ahmad y rodada en Cataluña.

Ella es Erin, una profesora en un colegio inglés, que lleva una vida normal con su marido y su hija. Pero toda esa tranquilidad será trastocada en el atraco de un supermercado, cuando Erin, con tal de proteger a su hija, saca a relucir unas habilidades de lucha adquiridas en un pasado que quiere olvidar. Pero, ese pasado, con algunos de sus protagonistas, volverá para martirizar su presente.

24 de agosto Netflix 'Ragnarok'

Seis capítulos para poner punto final a las aventuras de esta serie noruega donde se narra la vida de Magne en un pequeño pueblo y cómo va adquiriendo los poderes de Thor. Pero esta serie no es solo mitología, sino que también trata sobre la contaminación y el cambio climático. Como no podía ser de otra manera, los enemigos de Thor son los responsables de la fábrica que mancha el entorno del pueblo.

24 de agosto HBO Max 'Te quiero y me duele'

Nueva serie mexicana con lucha de clases y jóvenes que se enfrentan al poder, cuya producción corre a cargo de Cris Morena ('Floricienta' o 'Rebelde Way', entre otros). Como si se tratara de un cuadrilátero, en un lado tenemos un barrio que se defiende con uñas y dientes de la gentrificación; en la otra esquina, un constructor que solo ve en ese lugar una oportunidad de ganar dinero. Y en medio, Juan y Lolla. Él, un joven rapero que defenderá a los suyos hasta las últimas consecuencias; ella, la hija del empresario que quiere transformar esa zona de la ciudad. Los dos, unidos por la música y algo más.

29 de agosto Filmin 'El manipulador'

Serie sueca que recrea los abusos sexuales que ocurrieron en un centro hípico cercano a Estocolmo y que se descubrió en los noventa. El encargado del centro era un profesor modelo y un marido y un padre ejemplar. Pero detrás de esta impoluta fachada, y durante 28 años (aunque en la serie solo se cuentan 14), abusó de varias menores incluidas sus hijas. Una de ellas ha colaborado en la serie con su testimonio.

30 de agosto Disney+ 'Colgados en Filadelfia'

Decimosexta temporada de esta comedia sobre cuatro amigos que regentan un bar y deben mantener el equilibrio entre su amistad, llevar el negocio y sus locuras particulares, metiéndose los cuatro en todos los charcos posibles. Por supuesto, incorrectos y polémicos. Una serie que hasta el año pasado no se pudo ver completa en ningún lugar y que al menos tiene aseguradas otras dos temporadas. En el reparto destacan Charlie Day, Kaitlin Olson, Danny DeVito, Glenn Howerton y Rob McElhenney. Estos dos últimos son además autores de la serie. Como curiosidad, McElhenney es copropietario del equipo galés de fútbol Wrexham AFC junto a Ryan Reynolds. Ambos protagonizan la serie 'Welcome to Wrexham'.

30 de agosto Netflix 'Romina poderosa'

Serie colombiana, de muchos capítulos, estrenada hace unos meses en Caracol Televisión y que llega ahora a la plataforma. Una combinación de acción, amor, misterio y deporte. Romina es una joven que vive en un barrio problemático y se dedica al descenso BTT, cuando aparece en la puerta de su humilde casa Laura, su hermana gemela. Ambas fueron separadas al nacer. Le dijeron a su madre que una de ellas había fallecido en el parto.

Cuando comienzan a conocerse, una banda de delincuentes decide acabar con la vida de Romina, harta de que intente acabar con sus negocios ilegales. Sin embargo, a quien asesinan es a Laura y su hermana decide suplantar su identidad y urdir una venganza.

31 de agosto Netflix 'One Piece'

Netflix lo vuelve a intentar con el anime después de varias experiencias negativas. Y lo hace con 'One Piece', el manga más vendido en Japón que cuenta con cien libros en papel, más de mil capítulos de la serie de anime emitidos desde 1999 y 15 películas.

Un proyecto con personajes reales que cuenta con el beneplácito de su creador Eiichiro Oda y que narra las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven que abandona su pueblo con el objetivo de encontrar un tesoro y convertirse en el rey de los piratas. Para conseguirlo, necesitará un barco y una tripulación bastante particular.