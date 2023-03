Crítica de 'The Mandalorian' del 1x03: buen regreso al camino

Potentísimo inicio de la tercera temporada, tras dos años de espera – con los tres últimos episodios de 'El libro de Boba Fett', indispensables para entender el arco argumental, como bálsamo para aliviar el retorno-. Como vaticinábamos, el clan de los mandalorianos cobra especial protagonismo en la nueva sesión. Comienza la acción con la forja de un yelmo cuyas características nos suenan de algo. El fuego crea un nuevo casco mandaloriano que será entregado a un púber en un ritual de iniciación al pie de un lago. El acto se ve interrumpido por el ataque de un lagarto gigante que surge de las aguas por sorpresa ante los guerreros congregados en la ceremonia. La pelea es espectacular, pero sus armas parecen inofensivas frente el extraordinario bicho de piel de granito, cuyas enormes mandíbulas devoran humanos bajo la armadura como si fueran pipas. Afortunadamente, una nave espacial llega para salvar la situación, con Mando a los mandos y el entrañable Baby Yoda como pizpireto escudero. Dos súper dos.

Mando quiso ponerle ojos tiernos a Grogu sin remilgos y para ello osó quitarse el dichoso casco, bajo el cual por fin pudimos ver fugazmente el careto de Pedro Pascal, cuya voz, a este paso, va a cotizar en bolsa. Debido a este exceso de cariño, aireando su rostro -uno se pregunta cómo se duchan y como practican el coito los mandalorianos sin quitarse la protección de la testa-, sus congéneres reniegan de él y debe redimirse bañándose en las aguas vivas de las minas de Mandalore. El planeta, supuestamente, está envenenado, pero el apóstata por accidente es un tipo tozudo que quiere recuperar el beneplácito de los suyos y su religión. Emprende así un gran viaje hacia el lugar donde nació, surcando las estrellas, una misión que, probablemente, atravesará toda la temporada. El primer capítulo de la travesía dura apenas 37 minutos que se pasan volando, saben a poco. Uno se queda con ganas de más, lo que es un punto a favor de la apuesta. En una parada en el camino –«this is the way»- vistan una vez más el planeta Nevarro, donde se reencuentran con Greef Karga -a tope de referencias a la saga- y un grupo de piratas con malas pulgas que no van a cesar en su empeño de buscarle las cosquillas al protagonista de la serie en live action más sugestiva de la franquicia 'Star Wars', con permiso de 'Andor'. El envoltorio de western sigue vigente, hay hasta un duelo, y una batalla en el espacio, con meteoritos de por medio, que puede recordar al 'Asteroids', uno de los primeros juegos de las míticas salas de máquinas (el clásico de Atari de principios de los años 80). Rick Famuyiwa ('Dope') dirige el episodio con fruición, escrito por el propio Jon Favreau -el más fan entre los fans-, con Dave Filoni en la producción ejecutiva. Furia de titanes.

'The Mandalorian' es un buen tebeo de acción y aventuras, un comic-book de fácil asimilación, con regusto pulp, agradable de ver para evadirse del tedio. Su narración es telegráfica, va a lo suyo. Suelta la información exacta para que avance la acción, no necesita más, con un ritmo agradecido. Es una novela de bolsillo de grata digestión, que fluye desvergonzada y alegre, libre de peajes nostálgicos a estas alturas. Es un goce disfrutar de tanta marioneta, tanto maquillaje, tanto látex y tanto efecto especial a la vieja usanza. El CGI se nota en los planos generales, en las ciudades y los planetas que las acogen, pero no molesta en absoluto, todo lo contrario (ojo al viaje psicodélico que se pega Grogu atravesando la galaxia). El cocodrilo godzilla, con aires de 'Jurassic World', funciona muy bien. Integración al máximo. Actores bajo las máscaras volando, tirados por hilos. Maravillosos golpes de efecto de manual retro. Uno de los secretos de su éxito: encontrar el equilibrio entre ayer y hoy, con vistas al mañana. Aprovechando este alegato en favor del hermanamiento entre lo material y las nuevas tecnologías, toca recomendar la visita dal Puerto Espacial (https://www.puertoespacial.es/) a las afueras de Valladolid. Un pequeño gran parque temático, no oficial, dedicado a la mítica saga, con figuras, naves y recreaciones fascinantes del universo iniciado por George Lucas. Un flipe máximo, ideal para instagrammers, donde todo feligrés irredento va a encontrar el templo ideal para alimentar una pasión que se traslada de padres a hijos (sí, como el fútbol, muy masculino también). El trabajo del escultor Juan Villa y su equipo es un torrente de entrega y fantasía, extensible, a unos kilómetros de distancia, a El Castillo Encantado (https://www.elcastilloencantado.es/), donde se dan la mano Harry Potter, 'El señor de los anillos' y 'Juego de tronos' con Frankenstein, criaturas sobrenaturales y el moco verde pringoso de 'Los cazafantasmas'. Eurodisney se muere de envidia. Una excursión ideal para freaks en familia donde no faltan, por supuesto, Mando y Baby Yoda.