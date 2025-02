Se dice que los experimentos, ni con gaseosa. Pero a TVE le ha entrado las prisas por experimentar cambios a lo bestia, y todo a ... la vez. Y para bien de todos le están dando resultados. La 1 está con cambios acelerados, en La 2 llegan ya mismo, y en lontananza se atisba un posible nuevo canal de la TDT para Televisión Española dedicado al cine. La verdad en que no nos da tiempo a detenernos como deberíamos sobre cada uno, así que comencemos por el principio, la nueva serie de La 1 que se inició la pasada semana, con estupendos resultados de audiencia: 'Asuntos internos'. Por el título podría parecer que va sobre corrupción policial, pero no, nos presenta a las primeras mujeres policía de la España de finales de los 70. Y esta mirada a nuestro pasado inmediato a TVE siempre le ha dado buenos resultados, ahí está el caso de 'Las abogadas'.

Por lo que vimos el pasado miércoles, son dos historias paralelas, la de una novata mujer policía que se incorpora a una comisaría, que no solo debe luchar contra el machismo de sus compañeros, sino además sufrir en carne propia que la teoría aprendida en la academia no tiene nada que ver con las prácticas policiales de la época. Y también, paralelamente, la de una mujer de la alta burguesía recién enviudada, que ve cómo una de sus hijas, que estudia para abogada, flirtea con las drogas. Aunque en el primer episodio no se produjo, es evidente que ambas historias están destinadas a confluir más pronto que tarde. Estamos de nuevo, al margen de las diferentes intrigas, ante una serie feminista, lo que merece un enorme aplauso, con excelentes interpretaciones de Laia Manzanares y Silvia Abascal. El inicio de 'Asuntos internos' ha sido muy bueno. ¡Que siga la racha!