El rival de Bayona en los Oscar es un colegio a punto de estallar

El primer acto institucional de los presidentes franceses no es acudir a la Bolsa ni reunirse con los poderes económicos. Se plantan ante el monumento a Jules Ferry para rendir homenaje al padre de la enseñanza pública obligatoria, laica y gratuita. El cine francés ha abordado los conflictos escolares mejor que ninguna otra cinematografía. Películas como 'La clase', 'Ser y tener' y 'Hoy empieza todo' han convertido las aulas en metáfora de una sociedad francesa que, sin moralismos, determina que el verdadero poder de un país se encierra en su sistema educativo.

Sin embargo, la gran película sobre la educación de nuestros hijos llega este año de Alemania. Estrenada en la pasada Berlinale y desde el 2 de febrero en las salas, 'Sala de profesores' ha arrasado en los Premios del Cine Alemán, ganó el galardón al mejor montaje en la Seminci de Valladolid y ha logrado la nominación al Oscar a mejor película internacional en liza con 'La sociedad de la nieve', 'La zona de interés', 'Perfect Days' y 'Yo, capitán'.

Tráiler de 'Sala de profesores'.

El filme de Ilker Çatak, efectivamente, disecciona la sociedad alemana a partir de lo que ocurre en un colegio. Habla de racismo, incomunicación, acoso, choques generacionales y hasta de 'fake news'. Pero su originalidad es que adopta la forma de un diabólico y tenso 'thriller', que no proporciona ni un segundo de respiro al espectador. Todo va muy rápido en 'Sala de profesores'. La pesadilla que sufre la profesora protagonista parece no tener fin y la hora y media de metraje nos mantiene aferrados a la butaca, merced a un inteligentísimo guion y a la brillante interpretación de Leonie Benesch, la niñera de 'La cinta blanca' de Haneke, que en 'The Crown' da vida a Cecilia de Grecia y Dinamarca, la hermana mayor de Felipe de Edimburgo.

Benesch es una profesora polaca recién llegada a un colegio alemán para dar clase de matemáticas y gimnasia a chavales de 12 años, el equivalente a nuestro Sexto de Primaria. Una serie de robos en el centro lleva a los profesores a interrogar a los delegados de clase y a registrar las carteras de los alumnos. Son métodos casi policiales que disgustan a la protagonista, asombrada del rigor de sus colegas y de la rigidez de los protocolos escolares. En un inicio el principal sospechoso es un chaval de origen árabe. «Mi hijo no roba. Jamás. Si lo hiciera le partiría las piernas», afirma impertérrito el padre.

Una imagen de 'Sala de profesores'.

Cuando la maestra novata averigua por métodos no muy lícitos quién es el culpable se precipitarán los acontecimientos. Sus colegas se pondrán en su contra, al igual que los padres e incluso sus alumnos, que iniciarán una rebelión que desborda a la protagonista. De acusadora pasará a acusada. De nada le ha servido su empeño en ser una buena profesora, enfrentada a un sistema burocrático y a la falta de empatía de todos los que la rodean. En un giro casi digno de cine fantástico, el director hasta arremete contra la desinformación y los excesos 'woke' a través de la revista que elaboran los alumnos, convertida en un arma contra la docente, de la que el director no proporciona ningún dato sobre su vida personal, más allá de su origen polaco.

Cultura de la cancelación

«La película habla de un sistema, de un reflejo de nuestra sociedad», explica Ilker Çatak, berlinés hijo de inmigrantes turcos, que a los 12 años era el alborotador oficial de la clase. «La escuela es un buen campo de juego porque muestra la sociedad como microcosmos y modelo: está la cabeza de Estado, los ministros, un órgano de prensa, el pueblo... Un aspecto central para mí es encontrar la verdad o cómo uno llega a creer en la verdad. Las 'fake news', la cultura de la cancelación, la necesidad que toda sociedad tiene de un chivo expiatorio... De todo eso trata el filme».

«La búsqueda de la verdad es un tema que va a permanecer con nosotros en los próximos años con el auge de la inteligencia artificial» Ilker Çatak Director

Çatak cree que la búsqueda de la verdad es un tema «que va a permanecer con nosotros en los próximos años con el auge de la inteligencia artificial». Otra de las grandes películas del año, 'Anatomía de una caída', rival de 'Sala de profesores' en los Oscar, también habla de ello.

«Vivimos tiempos locos. La verdad es cada vez más elusiva, especialmente desde que Trump llegó al poder en Estados Unidos y entramos en esta historia de las 'fake news' y el 'fact checking'». Los prejuicios, el racismo, el sexismo... Todo eso también se aprende en el colegio, nos viene a decir esta estresante intriga, que transcurre casi en tiempo real, encierra a sus personajes en un formato de imagen cuadrado y atesora una inesperada carga política.