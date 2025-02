Muere Brian Murphy, conocido por su mítico papel de George en 'Los Roper'

M. Palacios Martes, 4 de febrero 2025, 09:01 Comenta Compartir

El actor británico Brian Murphy, famoso por interpertar el papel de George en 'George and Mildred' ('Los Roper'), ha muerto a los 92 años. El intérprete falleció el pasado domingo por la mañana en su domicilio de Kent, en el Reino Unido, según han informado medios locales.

Tras hacerse pública la noticia, el amigo y agente de Murphy, Thomas Bowington, lo ha recordado como un «hombre alegre y profundamente bondadoso» y ha rendido homenaje a su «talento y humanidad», según informan desde la BBC.

Nacido en la Isla de Wight en 1932, la carrera actoral de Murphy comenzó en la década de 1950 cuando se convirtió en miembro del pionero Theatre Workshop. Fundada por Joan Littlewood y su socio Gerry Raffles, se dedicó a modernizar el teatro y llegar al público de clase trabajadora.

Más recientemente, el actor ha aparecido en episodios del drama médico de la BBC 'Holby City', el programa de sketches 'The Catherine Tate Show' y la comedia de situación de 'ITV Benidorm', así como en el programa de comedia 'Last of the Summer Wine'.

Sin embargo, Brian Murphy será eternamente conocido por su papel de George en 'George and Mildred', serie conocida en España como 'Los Roper'. En ella, Murphy interpretaba a un marido dominado por su esposa, junto a su compañera de Theatre Workshop, la actriz Yootha Joyce.

Su mujer Linda Regan ha trasladado unas emotivas palabras a través de un comunicado: «Tuve la suerte de haber encontrado a mi alma gemela en mi vida. Brian, a quien amaré por siempre». El matrimonio tiene dos hijos.