Oppenheimer y los Roy

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Hay una escena en 'Oppenheimer' en la que todo el mundo aplaude y vitorea el éxito de la bomba nuclear. En la sala, creo que no fui el único que se removió en la butaca, abochornado, pensando «oh, no, por favor, no hagáis eso». Cada ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión