Hugo Silva: «Hace años pensaba que era feminista, pero poco a poco voy aprendiendo»

Hugo Silva (Madrid, 1977) promociona la terrorífica 'Faro', pero su mente debe estar en los Goya del 10 de febrero, en los que es favorito para hacerse con la estatuilla de mejor actor de reparto por 'Un amor', de Isabel Coixet. En el segundo largometraje de Ángeles Fernández, desde el 26 de enero en los cines, el actor es un padre que enviuda y se retira con su hija adolescente a un faro de la isla de Menorca en el que se manifiesta la presencia de su esposa muerta.

–¿Es fan del género de terror? ¿Le gusta pasarlo mal en una sala?

–Mucho. Adoro esa sensación. El problema es que en casa no les gusta, así que no tengo muchas oportunidades de ver pelis de terror. Mi favorita es 'El resplandor'. La directora de 'Faro' me hizo ver como referencia 'Babadook'. La vi solo y me encantó. Más allá de los sustos, me gusta el miedo psicológico, cuando no sabes si el protagonista está loco o no.

–'Faro' habla de cómo se sobrelleva el duelo por la pérdida de un ser querido.

–Sí. ¿Cómo se recupera una familia tras una pérdida inesperada? Me parecía una historia profunda y me gustaba que mi personaje variara su rol y pasara a ser padre y madre al mismo tiempo. Luego está la adolescencia de la hija, la distancia entre gente que se quiere tanto...

Tráiler de 'Faro'.

–Ser padre puede ser terrorífico, sobre todo con un hijo adolescente. Usted tiene dos chavales de 14 años.

–La adolescencia es una distancia que se termina salvando siempre. Es un proceso necesario, todos hemos sido adolescentes. Los que más sufren son ellos, hay que tener generosidad para recordar cuando tú lo eras.

–Sostiene que ahora le ofrecen personajes más interesantes que antes.

–Yo no lo he buscado, ha sucedido de forma natural. Es una suerte. Simplemente es el paso del tiempo el que te reubica. Desde hace unos años hago papeles divertidos y no personajes perfectos, que lo hacen todo bien, y que son más aburridos de interpretar. Sí, me gusta mucho humillar a los personajes y que tengan contradicciones. Que hagan cosas que ni yo mismo entiendo.

–En 'Un amor' borda a un tipo de hombre, un falso aliado de las mujeres, que todos los espectadores reconocen.

–Yo creo que todos hemos cumplido ese rol en alguna ocasión. Es una actitud muy reconocible. Nunca he pensado en la trascendencia de mi trabajo, pero con 'Un amor' me ha ocurrido que mucha gente me ha dicho que conoce a ese personaje. Reconozco que tuve varias referencias cercanas para componerlo, pero no voy a decir quiénes son.

Hugo SIlva en 'Faro'.

–Es una actitud fruto del momento que vivimos los hombres, muchas veces despistados ante la imparable revolución del feminismo.

–Toda la sociedad lo está, pero eso es bueno. Todo lo que sea evolucionar está bien. Yo miro hacia atrás y me acuerdo de actitudes mías de hace unos años. Pensaba que era feminista y fíjate... Comportamientos, reflejos..., ni siquiera era consciente de que estaba haciendo eso. Poco a poco vamos aprendiendo.

–¿Cómo va a vivir la noche de los Goya?

–He pasado muchos nervios pensando en lo nervioso que me voy a poner. Ahora estoy más tranquilo. Si salta la liebre, procuraré no dejarme a nadie en los agradecimientos. Porque lo que siento de verdad es una gratitud enorme. La profesión me ha tratado muy bien y he aprendido mucho de mucha gente. Han confiado en mí, y eso no lo voy a olvidar.

–¿Y el Goya le cambiaría la vida?

–No lo sé. Me siento afortunado, con que me quede como estoy me vale.

Hugo Silva junto a Laia Costa en 'Un amor, de Isabel Coixet.

–Se van a cumplir 25 años de 'Al salir de clase' y de 'Terca vida', su primera película. ¿En este tiempo ha pensado alguna vez en tirar la toalla?

–No. Nunca lo he contemplado.Siempre he querido ser actor, soy lo que siempre me había imaginado, lo que siempre he creído que era. No tenía ningún otro plan y así sigue siendo.

–Tiene pinta de tener salidas si las cosas se hubieran torcido.

–Ja, ja. Seguramente me habría inventado algo, hubiera tirado por lo artístico.

–Es de San Blas. ¿Sigue llevando dentro el barrio?

–Es mi historia. Mi barrio es mi infancia y siempre me va a acompañar, me siento muy orgulloso.