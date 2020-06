Sin ganas de mover los pies

Hay veces que no tienes ganas de nada. Ayer hiciste sin pestañear 10 kilómetros y hoy, sin explicación lógica, te levantas y sabes que el día avanzará cuesta a arriba. No hay bebida isotónica ni barrita energética que arregle la flojera. Un paso, quinientos metros al trote, respiraciones profundas...hagas lo que hagas, el cuerpo se resiste a avanzar, te grita keep calm porque hoy correr no es buena compañía. ¡Qué pereza que llegue la nueva normalidad y haya que elegir consejeros de Sanidad y Educación para lo que resta de legislatura!

Porque la prueba a la que se enfrenta Ángel Víctor Torres en las próximas semanas quita las ganas de calzarse las zapatillas. Una cosa es equivocarse de talla cuando eres primerizo y otra meter la pata por segunda vez con los departamentos más importantes del Gobierno regional. El presidente del Gobierno sabe que en acertar o errar en la designación de los titulares de las áreas sociales se juega buena parte de su futuro político.

Quizás por eso, Torres opta por estirar bien los músculos antes de emprender la carrera. El calentamiento da imagen de profesionalidad y además ayuda a que el tiempo corra. Colocar a Julio Pérez al frente de Sanidad en plena crisis del coronavirus fue una huida hacia adelante, un parche de emergencia en un momento en que la prioridad era atajar la sangría provocada por Teresa Cruz. Tiritas para un corazón partío, al más puro estilo Alejando Sanz, también fue el equipamiento deportivo con el que el líder del PSOE canario afrontó el agujero que María José Guerra dejó en Educación. Esta vez Valbuena fue la solución a la desgana del presidente por afrontar la cita de cara.

Pero la contrarreloj sigue ahí. Es quizás la única prueba deportiva que no se ha suspendido por el coronavirus. A una semana de enterrar el estado de alarma, Torres está obligado a mover los pies, a elegir sin más demora nuevos consejeros de Sanidad y Educación que afronten el futuro de las dos áreas más importantes para ganar la carrera contra el virus. Debe hacerlo sin pisar demasiados callos en el complicado entramado de las familias socialistas -Tenerife es mucho Tenerife- y también respetando la paridad entre hombres y mujeres de la que presumió hace menos de un año. Esas son las normas básicas de la carrera, pero no las más importantes cuando afrontas la prueba con tus socios progresistas vigilando desde la grada. Ni Podemos, ni NC, ni sobre todo Casimiro Curbelo quieren más experimentos fallidos. Esta vez, un fracaso en la elección de los gestores tendrá consecuencias. Eso de que lo importantes es participar...