Las señoras mayores no están para tonterías. Como mucho, para manualidades: van a cerámica, a restauración de muebles y a clases de cocina japonesa para aprender a prepararle sushi a sus nietos. También acuden a todas las películas, obras de teatro, exposiciones, conferencias y presentaciones de libros que se precien. Donde vayas te las encuentras. Las señoras mayores son el sostén de la cultura de este país. Y de ahí no me bajo.

Con los hijos colocados y el marido a los suyo, gozan de una libertad que nunca tuvieron; con un café con leche por gasolina y una valentía de pollita, se lanzan a hacer cosas que no pudieron hacer antes por falta de tiempo. Y sin miedo alguno: miren a Cecilia Giménez, que restauró el Ecce Homo de Borja hace ahora diez años sin que le temblara el pulso. Vale, es un decir, visto el resultado. Me refiero al artístico, porque el otro ha sido espectacular: además de poner al pueblo de Borja en el mapa y de destinar a fines sociales parte del dinero obtenido con la venta de entradas y 'merchandising' (la ex de la protagonista de 'Hacks' sale vistiendo una camiseta en la primera temporada), se compuso una ópera en EE.UU. sobre el tema y hasta el Saturday Night Live se hizo eco con la sin par Kate McKinnon interpretando a Cecilia. A ver quién ha llegado hasta ahí. Solo Charo Baeza, que fue la primera española en aparecer en 'Los Simpson'. Y que también es una señora mayor. Pero qué señora.

Si el desastre del Ecce Homo lo hubiera perpetrado un tipo de treinta años, aún estaríamos linchándolo. Pero las señoras mayores tienen esta capacidad de hacer lo que les venga en gana, que se lo disculpamos todo. Estoy deseando formar parte de ese grupo. Ya me queda poco. Cada vez menos.