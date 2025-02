Exportaciones sin aranceles

Comenta Compartir

Desde España tenemos algunas exportaciones a Estados Unidos que no pagan aranceles. Aunque, vale, tampoco reciben un beneficio más allá de ese orgullo paleto que ... sentimos al ver cómo hablan de nosotros. Exportamos a Cecilia Giménez, simpática restauradora del 'Ecce Homo' de Borja. Exportamos al vehemente y numerero Montoya, de 'La isla de las tentaciones'. Y exportamos a Karla Sofía Gascón. En los Bafta, de once nominaciones, 'Emilia Pérez' ha conseguido dos galardones. Mejor película de habla no inglesa y mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña.

Por lo que sea, hay personas que han visto cómo sus vidas profesionales se iban al garete. Joaquín Blume por Franco y por la muerte. Por Franco cuando España se negó a acudir a los Juegos de Melbourne como protesta por la presencia de la URSS, tras la invasión de Hungría. Karla por sí misma. Pero también gracias a una sociedad mentecata. Lo que Vance critica a Europa pero que ha exportado EE. UU.

