Una diva, otra diva

Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando con más fuerza que un huracán. Es la ... canción de Melody. Pero podía ser la de Pedro Sánchez. Y no esa lista que le han hecho de Spotify llamada 'Apocalipse Now' con temas como 'He sobrevivido', 'El volcán', 'La inundación', 'El apagón', 'Facha de mierda', 'Hijos de puta' o 'Puedo con todo'. Lista que Óscar Puente, como si no le crecieran los enanos y le robaran el cobre, retuiteó inmediatamente.

Pedro Sánchez recibió el lunes en la Moncloa a Melody antes de irse a Eurovisión. Se presentó la diva (Melody) con un traje amarillo. Al programa de Sonsoles no entra así. Esta no se lo permite. A Sánchez ser supersticioso no le sale a cuenta. Le puede pasar (nos pasa a nosotros) cualquier cosa y no le afecta. Para su propia conjura de los necios debería ponerse el traje amarillo de Jim Carrey en 'La máscara'. Y bailar con más fuerza que un huracán.

