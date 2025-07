Comenta Compartir

Hay un vídeo en la piscina de Katie Ledecky, la nadadora estadounidense, que no me canso de ver. No es de una competición. Lleva unas ... gafas con tubo porque lo que va a hacer no le permite sacar la boca para respirar. Se pone sobre la cabeza un vaso de cristal de lo que parece leche con cacao. Cualquier cosa de esas que beban los americanos, que no conocen el Cola Cao. Sí el Nesquik porque lo que se llamó al principio Nestle Quik fue lanzado en Estados Unidos en 1948. Da igual. Leche chocolateada. Katie se la pone en la cabeza y se nada una piscina sin que se le caiga. Y le da un trago. No se me acaban las comparaciones para aplicar a Sánchez, pero cada vez hay que ajustar más. El primer fiscal general de la historia en un banquillo. Claro que puede ser absuelto, pero la institución está a los pies de los caballos sosteniendo a García Ortiz en el cargo. Sánchez se nada las piscinas que le echen con el Cola Cao en la cabeza. Y no se cae.

Temas

Estados Unidos