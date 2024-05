Lo de Alejo

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Alguna cucaracha mal hecha del PP filtró a OK Diario que Vidal-Quadras se había ofrecido a Feijóo como candidato a eurodiputado. Y, según ha contado Vidal-Quadras, la filtración salió antes de que le dijeran que no (¡por la edad!). El ex del PP ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión