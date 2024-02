Un paso más en nuestro compromiso con Gran Canaria

Esta semana hemos cumplido un hito más en el proyecto de la segunda fase de la carretera de La Aldea, con la puesta en funcionamiento de los túneles de Faneque, atendiendo a una reivindicación histórica de todos los aldeanos y aldeanas.

Conozco muy bien el proyecto, puesto que he seguido muy de cerca el desarrollo del mismo en todas sus fases. En mi anterior etapa, pude aprobarlo y licitarlo, y posteriormente adjudicarlo y proceder a la firma del contrato.

No puedo negar que no ha sido un camino fácil. Realmente, ninguna obra de carreteras lo es. En este caso, hemos tenido que hacer frente, primero, a incumplimientos del Estado en torno al convenio de carreteras en la primera fase; también a la particular orografía de esta parte noroccidental de la isla de Gran Canaria; y, después, al hallazgo de un yacimiento arqueológico que, como no podía ser de otra manera, debíamos proteger y preservar.

Como político, pero también como ciudadano, entiendo la frustración que generan todos estos retrasos e inconvenientes. Precisamente, mucha gente pierde la confianza en la política porque están cansados de escuchar a los dirigentes, a todos los niveles, haciendo anuncios a bombo y platillo que, en muchas ocasiones, son inalcanzables.

Hay que conocer bien la administración para saber que aunque exista voluntad política, hay procesos, trámites y logísticas que no nos permiten ni ir más rápido ni llegar más lejos. Muchos procesos sufren retrasos, en algunos casos inevitables, porque, como todo en la vida, hay cosas que no se pueden prever. Y debemos ser conscientes, en ese momento, de la necesidad de buscar otros caminos o alternativas.

En esta nueva etapa que he iniciado, ya con experiencia en la acción de gobierno, me estoy centrando en acercar más nuestra gestión, en explicar bien el porqué de la toma de determinadas decisiones; analizar qué está pasando y qué soluciones o alternativas vamos a poner sobre la mesa. Porque esa es la verdadera esencia de nuestra gestión, y creo que el acercamiento hacia la ciudadanía y cierta pedagogía sobre nuestro trabajo puede favorecer que alcancemos ese objetivo.

Lo importante ahora, más allá de la foto y del acto simbólico de apertura que hemos desarrollado esta semana, es que todos los grancanarios y grancanarias, especialmente los ciudadanos de La Aldea, ya pueden atravesar con total seguridad el macizo de Faneque, sin tener que sortear los numerosos desprendimientos que se producían durante los meses de lluvia.

Esta apertura supone un gran avance, al reducir los tiempos de recorrido de este peligroso tramo de la GC-200 a 1,5 minutos, a través de los túneles de mayor longitud del proyecto.

Todo el equipo del departamento de Infraestructura Viaria de la Consejería seguirá trabajando firmemente para completar el resto del recorrido, que logrará reducir en tres cuartas partes la duración del trayecto actual entre Agaete y El Risco, y reforzar la seguridad en el tránsito de vehículos.

Espero que, antes de concluir esta legislatura, si no encontramos ninguna otra dificultad, podamos finalizar la totalidad del proyecto y seguir avanzando en la mejora de la conectividad por carretera en toda la isla.

Como he reiterado en numerosas ocasiones, no quiero ser el consejero de los grandes anuncios y, a la vez, el consejero de las promesas no cumplidas.

Seguiremos trabajando y haciendo partícipes a todos los canarios y canarias de nuestro plan de trabajo, de cómo lo vamos desarrollando, qué vicisitudes va mos encontrando y cómo las afrontamos.

Al final, esa es la esencia de la política.