La viñeta de Morgan de este miércoles 8 de octubre
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 7 de octubre 2025, 23:08
- 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
- 2 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
- 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
- 4 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
- 5 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
- 6 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra
- 7 Operación Opson XIV: investigan a una empresa de Alicante por vender bananas como plátanos de Canarias
- 8 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja, al menos, dos muertos
- 10 STEC-IC convoca huelga general en el sector educativo de Canarias contra el genocidio en Palestina
