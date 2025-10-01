La viñeta de Morgan de este miércoles 1 de octubre
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 30 de septiembre 2025
- 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
- 2 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
- 3 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
- 4 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
- 5 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas
- 6 El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos
- 7 «Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»
- 8 Carreteras cortadas y restricciones de tráfico en Gran Canaria hoy martes 30 de septiembre
- 9 Un motorista de 64 años sufre un traumatismo craneal grave al caer en la GC-3
- 10 Ciuca, con Peña y Reyes a la cabeza, se suma al proyecto de Primero Canarias
