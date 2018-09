Volver a empezar

Estos días del mes de septiembre se produce la vuelta al cole. Con mayor o menor entusiasmo, muchos niños y niñas regresan a las aulas y otros se incorporan por primera vez a las mismas. Son días de mucho ajetreo en los hogares, de ruptura con los mucho más flexibles horarios del verano. Y, asimismo, de significativos gastos. Tanto los libros de texto (¿son tan imprescindibles?) como el resto del material escolar suponen un enorme esfuerzo económico para muchas familias. La educación es gratuita, pero un poco menos.

Esta semana volveremos a ver por las calles a los chicos y las chicas con mochilas cuyo peso excede notablemente al que deberían soportar sus espaldas. He cogido alguna vez estas mochilas y confirmado que se trata de un auténtico disparate, de un verdadero atentado contra la salud de los menores. No me parece un tema sin importancia y tengo la impresión de que no se ha tomado suficientemente en serio por los responsables educativos y sanitarios.

El regreso a las aulas sucede en todos los niveles educativos, obligatorios o no. Y el gasto, también. Pasa con la Educación Infantil 0-3 años, no obligatoria, en la que Canarias cuenta con una escasa oferta pública. Muchas familias no pueden permitirse el lujo de abonar los costes de una escuela infantil privada. Pese al esfuerzo de algunas corporaciones municipales, constituye uno de los déficits que hay que superar, por lo que supone de equidad, de igualdad de oportunidades, ampliando la oferta pública.

Veremos qué tratamiento recibe la educación 0-3 en las cuentas públicas canarias para el próximo año. Y en las estatales, donde parece que su ampliación forma parte del acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Universidad. Lo del elevado gasto afecta, asimismo, a los universitarios que tienen que realizar sus carreras fuera del Archipiélago, por no ofertarse estas en nuestras universidades; y que, aunque ahora pagan menos por sus desplazamientos aéreos a las comunidades autónomas en que se encuentran sus centros superiores, están sufriendo por otro lado la disparatada elevación del precio de los alquileres en numerosas ciudades españolas, agravada por la expansión del alquiler vacacional. Lo que aleja aún más la cuantía de sus becas de los gastos reales que tienen que efectuar durante el curso.

Esto es así, aunque en Canarias y en España haya una política de becas interesante pero insuficiente, que considero que hay que seguir potenciando. Para que nadie con capacidad y ganas deje de culminar sus aspiraciones académicas por problemas económicos familiares o personales. Y sin reproducir modelos de otros países que dejan estudiantes endeudados por décadas.

Un gasto económico que se observa, de forma mucho más evidente, entre los que cursan un máster que puede superar los cuatro o cinco mil euros por año. Y que se convierten en un elemento discriminatorio, en una barrera social, en una criba: toda la gente con posibilidades económicas pueda acceder a realizarlos y se convertirán en un plus a la hora de alcanzar un puesto de trabajo. El resto, los no pudientes, ha de conformarse con su grado. Aunque es cierto, también que algunas familias de ingresos medio bajos llevan a cabo un sobreesfuerzo para que sus hijos e hijas cumplan sus sueños formativos.