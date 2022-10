Vivan las mujeres iraníes

Ni soy mujer, ni tengo cabello largo. Por tanto, no me veo protagonizando un vídeo en solidaridad con todas estas luchadoras por las libertades básicas en Irán. A cambio, sí que me veo agradeciendo gestos y acciones de todos los que llevan días posicionándose en defensa de los valores por los que han perdido la vida Mahsa Amini, Hadis Najafi, Nika Shahkarami, Minoo Majidi, Ghazaleh Chelavi, Hannaneh Kia y otras muchas valientes. Puede que al menos 200 personas hayan muerto en las últimas semanas a manos de las fuerzas de seguridad en Irán; vistos los informes que se han dado a conocer durante la semana por la organización Iran Human Rights (IHR), con sede central en Noruega.

Las redes sociales están resultando cruciales para dejar patente la crudeza con la que el régimen de Teherán ejerce la represión. Y, lo que es mejor, se han convertido en excelente vehículo para dentro del territorio iraní hacer saber a quienes se oponen a las barbaridades que cometen los radicales islámicos que no están en soledad. Por ello, el mero hecho de cortarse un mechón mientras se pronuncia la palabra «libertad» es mucho. Supone que fuera del territorio que martiriza Alí Jameneí sabemos dar valor superlativo a la sangre derramada. Y simboliza que dan igual origen, edad, condición social y demás figuras para mostrar solidaridad y aprecio a los que participan de una causa noble, justa y, ante todo, humana.

Estamos lejos, pero igual da. Podemos difundir la grabación de la eurodiputada sueca Abir Al-Sahlan, con cabeza alta, mirada desafiante y voz aplomada, lanzando un desafío contra intolerancia, fanatismo e injusticia. O podemos compartir el vídeo de la selección masculina iraní de fútbol con ropaje negro mientras suena su himno. De seguro que servirá de gran aliento para quienes se van a seguir jugando el pellejo.