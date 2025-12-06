NC-PSOE 10 / Gran Canaria 0

Gran Canaria vuelve a perder. El presupuesto del Cabildo de Gran Canaria trazado por NC-PSOE para 2026 no sorprende y repite objetivos, poner por ... encima de los grancanarios y grancanarias los intereses de dos partidos políticos: Nueva Canarias y Partido Socialista. Se trata del décimo presupuesto de este gobierno que se autodenomina 'progresista' en el que la isla y nuestra gente han quedado relegados para salvaguardar sus puestos políticos. La Gran Canaria que llevan 10 años construyendo no es justa con nuestros mayores, ni con nuestros jóvenes y dependientes, y tampoco con la problemática existente con la vivienda. A la vista está, con la inacción en estas áreas.

Lamentablemente solo es justa con sus ansias por mantenerse en el poder cueste lo que cueste y así, el presupuesto milmillonario que han diseñado para 2026 solo ofrece esperanza para ellos.

Sin miramientos, en estas cuentas no tienen cabida nuestros abuelos ni las personas con discapacidad. Están dando la espalda a las necesidades más acuciantes de Gran Canaria y manifiestan una profunda indiferencia hacia ellos, los más vulnerables. Y es que el área de Política Social se derrumba con una disminución de la inversión real de hasta un 61%, quedando para invertir poco más de 3 millones de euros. Y un ínfimo 0,28% del presupuesto milmillonario del Cabildo es lo que han destinado para inversión real del Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS), no llega ni al 0,5%.

Gracias a nuestros abuelos estamos hoy aquí y este gobierno los está olvidando en lugar de invertir para ofrecerles la calidad de vida que merecen. No son capaces de trazar un desembolso importante para poner en disposición camas sociosanitarias y, al mismo tiempo, no son capaces de reaccionar e invertir para poner solución a la desidia que viven los Centros de Atención a Personas con Discapacidad de Gran Canaria (CADI). Con respecto a estos últimos, están ignorando las denuncias de los familiares de los usuarios acerca de las deficiencias de las instalaciones, de los menús, y de la falta de personal. No entendemos cómo es posible que exista una necesidad tan delicada y no se refleje en el presupuesto el vuelco del gobierno por tratar de solucionarlo. Esto no es pujar por la sociedad del bienestar.

De igual forma, todos aquellos grancanarios y grancanarias trabajadores que necesitan una casa han sido ignorados por el gobierno de NC-PSOE del Cabildo de Gran Canaria, pues en estos presupuestos tampoco tienen cabida. De las más de 400 viviendas que ha vendido el gobierno insular para 2026, únicamente van a construir las ya míticas 63 viviendas de El Secadero, que prometieron en 2024, en 2025 y ahora de nuevo en 2026. No tenemos claro que la tercera sea la vencida.

Lo cierto es que de un presupuesto de 1.055 millones de euros solo va a inversión real para la construcción de vivienda 5 millones de euros, lo que supone solo un 0,47% del presupuesto milmillonario, a pesar de tener competencias y de la crisis habitacional. Y el 40% de los 5 millones de euros, osea 2 millones de euros, se los ha transferido el Gobierno de Canarias. Por tanto, dinero propio que va a destinar el Cabildo a inversión real en vivienda se reduce a 3 millones de euros.

Esto es un bofetón para todos los que no pueden independizarse, para todos los que se encuentran completamente ahogados para llegar a final de mes por los costes de la vivienda. Conocer que el gobierno de la Isla no se desvive por aportar y sumar para resolver esta realidad tan crítica es desalentador. Y lo tremendo es que haga todo lo contrario, pues unido a la simbólica inversión que fijan en materia de vivienda, se suma que hayan descartado invertir en viviendas de tránsito y en las viviendas de La Feria.

Cuando parece que nada puede ir peor nos encontramos con que nuestros jóvenes, que son el futuro de la Isla, se llevan la peor parte. Este Gobierno Insular no apuesta por ellos, les da de lado, y fija el presupuesto más escaso para la consejería de Educación y Juventud: 6 millones de euros. Una cantidad irrisoria que impide que se puedan trazar proyectos verdaderamente significativos para nuestros jóvenes y que nos deja a la cola con respecto al Cabildo de Tenerife que cuenta con una partida de 24 millones de euros en Educación y Juventud. Así, para Tenerife los jóvenes tinerfeños valen 4 veces más que para Gran Canaria los jóvenes grancanarios y grancanarias.

Y mientras contamos con un escenario tan grave en áreas fundamentales para la ciudadanía, el Gobierno Insular decide ponerse una cinta en los ojos y fijar el foco en sí mismo aumentando las partidas de presidencia y vicepresidencia con respecto al año anterior y destinar a publicidad institucional un total de 1,8 millones de euros. Esto es tremendo, pues con dinero público se destina un gasto diario de casi 5.000 euros en publicidad institucional del presidente y vicepresidente del Gobierno Insular. A la vista está que las prioridades del Cabildo de Gran Canaria no coinciden con las prioridades de los grancanarios y grancanarias y ello les lleva también a fijar más de 800 subvenciones a dedo, aproximadamente el 85% del total de subvenciones; y a dejar en el limbo, sin fijar a qué municipios van, el 57,16% de las subvenciones que van destinadas a los ayuntamientos, a pesar de que éstas sí deberían estar nominadas. Estamos hablando de 38.273.528,95 millones de euros que no concretan para mover según sus antojos e intereses.

Me reitero, esto es una cuestión de prioridades y como decía Gandhi, «La acción expresa prioridades». El gobierno ha marcado las suyas y no son los mayores ni dependientes, no son los jóvenes, no son las personas trabajadores que luchan cada día por tener una casa y emprender un proyecto de vida, no es Gran Canaria. Sus prioridades son el autobombo orientado a una precampaña electoral y los macroproyectos como los de Infecar que cuenta con un presupuesto de 72,6 millones de euros. Megaproyectos faraónicos a costa de resolver las necesidades reales de la ciudadanía. La única verdad es que todo ello nos deja, tras incrementos aparentemente ambiciosos, un enorme vacío en las preocupaciones más importantes de la ciudadanía.

Con todo, es innegable que hablamos de un presupuesto únicamente ambicioso con los propios intereses de NC-PSOE. Es desalentador y el resultado son cifras pobres para un gobierno rico. Como dijo Martin Luther King, «el final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan» y NC-PSOE ha silenciado las necesidades de los grancanarios y grancanarias con este presupuesto. Esta isla y sus habitantes merecemos más.