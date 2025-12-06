Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

NC-PSOE 10 / Gran Canaria 0

Todos aquellos grancanarios y grancanarias trabajadores que necesitan una casa han sido ignorados por el gobierno de NC-PSOE del Cabildo de Gran Canaria, pues en estos presupuestos tampoco tienen cabida

Vidina Cabrera

Consejera portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria

Sábado, 6 de diciembre 2025, 05:00

Gran Canaria vuelve a perder. El presupuesto del Cabildo de Gran Canaria trazado por NC-PSOE para 2026 no sorprende y repite objetivos, poner por ... encima de los grancanarios y grancanarias los intereses de dos partidos políticos: Nueva Canarias y Partido Socialista. Se trata del décimo presupuesto de este gobierno que se autodenomina 'progresista' en el que la isla y nuestra gente han quedado relegados para salvaguardar sus puestos políticos. La Gran Canaria que llevan 10 años construyendo no es justa con nuestros mayores, ni con nuestros jóvenes y dependientes, y tampoco con la problemática existente con la vivienda. A la vista está, con la inacción en estas áreas.

