En la cueva

El pasado viernes, la deportista Beatriz Flamini vio la luz tras pasarse 500 días dentro de una cueva. Aseguró a su salida que había entrado en esa cueva de la localidad granadina de Motril el 21 de noviembre de 2021, donde estuvo incomunicada hasta el pasado 14 de abril. Además de colgarse la medalla por la proeza de permanecer aislada y sin ver la luz del día en esa cueva natural sin tirar la toalla ni volverse loca (en apariencia) durante todo ese tiempo, la aventura generará un documental y datos que se consideran de interés para próximos estudios científicos.No me veo capaz (y creo que muy pocas personas) de ponerme en la piel de Beatriz Flamini. La verdad es que tampoco me atrae especialmente. Aunque reconozco que, a veces, una cueva no es mal destino para huir de lo que nos ofrecen los que toman las decisiones a nuestro alrededor. Más aún en estas fechas preelectorales, donde el torrente de promesas es una constante. Por ejemplo, apetece aislarse en una cueva cuando parece que un proyecto estrella será un concurso de ideas para un bulevar cultural en la urbe más poblada e importante del archipiélago. Lo único que se me ocurre (y que se pueda publicar) es invitar a llamarlo el bulevar de los sueños rotos, aprovechando que Joaquín Sabina toca esta semana en Gran Canaria y Tenerife. Para llenarlo lo tienen fácil. Tienen un porrón interminable de decepciones y enfados acumulados en el sector cultural ante los impagos de la Sociedad de Promoción de la capital grancanaria. Hay facturas que se remontan a comienzos de 2022. Del carnaval no busquen, tiene prioridad máxima. El resto piensan que viven en cuevas y comen del aire.