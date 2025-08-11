Aún le queda mucho camino y veremos si al final se queda en nada o se queda en todo. La investigación que está llevando a ... cabo desde el año pasado la Fiscalía Anticorrupción en torno a la gestión de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a raíz de dos denuncias y otras dos ampliaciones posteriores a cargo del Grupo Popular en el Consistorio capitalino, camina sin pausa pero sin prisas, porque el caso tiene muchas ramificaciones y requiere de una ardua tarea previa por parte de la UDEF antes de que el fiscal Javier Ródenas decida si abre diligencias judiciales o no.

Pero a estas alturas ya se puede empezar a atisbar cosas. Que cuatro personas ya hayan testificado ante el fiscal como investigados es que hay al menos un poquito de miga. Un respeto máximo a la presunción de inocencia para esas cuatro personas y para las que pasarán por ese despacho en los próximos meses –que serán unas cuantas, como investigados y como testigos, no lo duden–.

También hay movimientos que, al menos hacen pensar –seguramente a los malpensados– que esta investigación está cambiando algunas cosas. Hace unos meses, un Ayuntamiento de un ventoso municipio grancanario tiró del freno de mano y reculó con una jugosa licitación para una de sus fiestas, tras presentarse «un recurso especial» contra el proceso de contratación que estaba en marcha. En ese municipio reina desde hace tiempo una de las empresas que el PP ha puesto en la diana en sus denuncias y que está bajo la lupa de la Fiscalía. Recuerdan aquel refrán de... cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.