Vacaciones sí, pero con racionalidad

Agosto es el mes estrella de las vacaciones, en el que se concentra el mayor número de personas que hacen un alto en sus trabajos cotidianos. Esto es sin duda una conquista democrática porque se aplica a todas las personas que trabajan por cuenta ajena, ya que en su origen se podía tener un tiempo de descanso en el trabajo, pero sin salario, como le sigue ocurriendo injustamente a los autónomos, que si no trabajan no cobran. Si miramos hacia atrás, vemos que esos períodos de descanso han sido históricamente asunto de los ricos, y siempre se ha relacionado con el viaje, cambiar el lugar habitual de residencia por otros de condiciones climáticas distintas.

«Las que ya son costumbre universal, las vacaciones tal y como hoy las entendemos son otro invento de los ingleses»

Curiosamente, el establecimiento de vacaciones pagadas surge por primera vez en la Alemania nazi y la Italia fascista. Es obvio que estas prácticas tenían objetivos políticos para conseguir, si no el apoyo, cuando menos que se mirase para otro lado mientras ellos cometían las mayores atrocidades. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, las vacaciones y los viajes dejaron de ser selectivos y se convirtieron en una industria gracias al turismo de masas, que ha pasado por distintas fases, unas para mejorar y otras no tanto, pero ese es otro debate para especialistas. Desde que Brigitte Bardot apareció en las pantallas en bikini para dar la imagen de la piel bronceada que tanto predicó Coco Chanel desde los años veinte, el turismo no solo no es cosa de unos pocos, sino una actividad económica que en el caso canario resulta vital para nuestra supervivencia.

Lo que sí resulta molesto y hasta irritante es que se concentren las vacaciones en un solo mes, en el que gran parte de la actividad casi se paraliza (y a veces sin casi). Hasta las cadenas de radio y televisión quitan de sus parrillas programas de interés, ponen la vela chica y se dedican a repetir contenidos o a hacer refritos. Es una falta de respeto a la gente; hay millones de personas que no se mueven de su casa, porque no todo el mundo puede viajar, y los que se mueven no lo hacen durante todo el tiempo veraniego. Y encima ningunean y hasta ofenden a la audiencia al mostrar imágenes de personajes viviendo viajes y vacaciones de ensueño. Y no queda más remedio que aplazar muchas cosas para septiembre, porque en agosto hay cierre aunque la vida siga. Supongo que podría hacerse de otra manera, escalonar el merecido descanso y no dejar a las sociedades en un estado en el que solo funcionan los servicios que tienen que ver con el turismo, y a veces hasta esos cierran, todo un contrasentido.

No entiendo que servicios públicos fundamentales estén parados o en ralentí durante el verano. Y menos aun que los dirigentes se esfumen en agosto. Es alarmante, porque las instituciones tendrían que dar ejemplo de solvencia durante todo el año. El mundo no se detiene. Lo mismo que un policía, una doctora o un bombero tienen sus descansos pero no cesa el servicio, no es lógico que los gobiernos desaparezcan o que echen el cerrojo el Congreso, algunas instancias jurídicas y vaya usted a saber qué más, porque solo nos enteramos cuando nos topamos con que hay que esperar a septiembre para resolver algo que suele ser urgente. En verano solo la fiesta está de guardia. Descanso sí, vacaciones también, turismo cómo no, pero con lógica y racionalidad.