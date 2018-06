Vacaciones sin sobresaltos

El verano es indiscutiblemente sinónimo de vacaciones, tiempo de relajación y disfrute, un período para dejar atrás las preocupaciones y el estrés del trabajo y recargar las pilas. Un periodo en el que, a pesar de la actitud relajada, no hay que bajar la guardia en temas relacionados con la seguridad. Los delincuentes nunca descansan y menos en periodo estival. Canarias cuenta con la particularidad de que los meses de verano no son su temporada alta de turismo, hecho que se ve reflejado en un análisis pormenorizado de los infracciones penales registradas cada trimestre y recogidas por la Secretaría de Estado de Seguridad. Si bien no hay grandes variaciones entre cada trimestre, sí hay un mayor número de infracciones penales durante el invierno, la temporada alta en las islas, frente al verano.